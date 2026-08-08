Dos motos chocaron en la Ruta Provincial N.º 1 y una mujer embarazada fue trasladada al hospital

Un siniestro vial se registró este sábado, pasadas las 6, sobre la Ruta Provincial N.º 1, a la altura del local bailable "Muana", donde colisionaron dos motocicletas.

Según la información policial, el hecho involucró a una Yamaha Crypton 110 cc, conducida por Rodrigo Nahuel Aranda, de 25 años, quien resultó ileso, y una Motomel, al mando de Ayelén Tatiana Cisneros, de 29 años.

Tras el impacto, Cisneros fue trasladada a la Maternidad Provincial para permanecer en observación, debido a que cursa un embarazo de 17 semanas.

En el lugar intervino personal de la Unidad Judicial N.º 3, que quedó a cargo de las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del siniestro.