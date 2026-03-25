Caso Lorena Salas: confirman la detención de César Romero y avanza la investigación

La Justicia confirmó este miércoles la detención de César Romero en el marco de la investigación por la muerte de su pareja, Lorena Salas, un hecho ocurrido en la localidad de Balde de la Punta que conmocionó a la comunidad. La resolución se produjo tras la audiencia de control de detención, instancia en la que se evaluó la legalidad de la medida restrictiva de la libertad y la necesidad de su continuidad mientras se profundiza la investigación.

Romero es, hasta el momento, el único imputado en la causa. El fiscal de Instrucción Jonathan Felsztyna lo acusó por el presunto delito de homicidio calificado por la relación de pareja, una figura contemplada en el Código Penal que prevé penas más severas debido al vínculo existente entre la víctima y el acusado.

Este encuadre legal implica una consideración agravada del hecho, en función del lazo personal que unía a ambos, lo que refuerza la gravedad del caso desde el punto de vista penal.

La audiencia y la continuidad de la detención

La audiencia se desarrolló en el Juzgado de Control de Garantías, donde se analizó en detalle la situación procesal de Romero. En este tipo de instancias, la Justicia debe evaluar no solo los elementos de prueba reunidos hasta el momento, sino también los riesgos procesales, como la posibilidad de entorpecimiento de la investigación o peligro de fuga.

En ese marco, se resolvió confirmar la detención del imputado, lo que implica que continuará privado de su libertad mientras avanza la causa. No obstante, la situación no es definitiva: la Justicia deberá seguir analizando su condición a medida que se incorporen nuevas pruebas.

Las pruebas en curso: pericias y estudios clave

La investigación se encuentra en una etapa activa de recolección de pruebas, con diversas medidas en marcha que resultan fundamentales para esclarecer lo ocurrido. Entre ellas, se destacan:

Pericias balísticas , destinadas a determinar las características del arma utilizada y la trayectoria del disparo.

, destinadas a determinar las características del arma utilizada y la trayectoria del disparo. Estudios psiquiátricos , orientados a evaluar el estado mental del imputado.

, orientados a evaluar el estado mental del imputado. Dermotest, una prueba que permite detectar la presencia de residuos de pólvora en las manos, y que podría resultar clave para el avance de la causa.

Estas diligencias buscan aportar evidencia científica que permita reconstruir con precisión las circunstancias del hecho y fortalecer o descartar hipótesis en torno a la responsabilidad penal del acusado.

El hecho

Lorena Salas tenía 28 años y era madre de tres hijos. Su muerte se produjo tras recibir un disparo de arma de fuego, en un episodio que desde el inicio fue objeto de investigación judicial.

Uno de los elementos centrales del expediente es el resultado de la autopsia, que permitió descartar dos hipótesis iniciales: el suicidio y el accidente. Según el informe forense, la causa de muerte fue un shock hipovolémico por traumatismo torácico, consecuencia directa de una herida provocada por un arma de fuego.

Este dato resulta determinante en la causa, ya que orienta la investigación hacia un hecho de carácter violento y refuerza la imputación formulada por el fiscal.

Una investigación en desarrollo

Con la detención confirmada y las pericias en curso, la causa continúa su avance en busca de esclarecer completamente lo ocurrido en Balde de la Punta. La recolección de pruebas técnicas y científicas será determinante para definir la responsabilidad penal de Romero y establecer con precisión la mecánica del hecho.

En este contexto, la Justicia deberá seguir resolviendo sobre la situación procesal del imputado a medida que se incorporen nuevos elementos al expediente, en un caso que mantiene en vilo a la comunidad y que presenta una gravedad significativa por las circunstancias y el vínculo entre las partes involucradas.