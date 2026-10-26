Caso Maira Cejas: Cejas mantendrá la prisión preventiva por seis meses más

Eduardo del Jesús Cejas continuará detenido con prisión preventiva durante seis meses más en el marco de la causa judicial por la desaparición de Maira Romina Cabrera, ocurrida en agosto pasado en la localidad de Telaritos, departamento Capayán.

La decisión fue adoptada este lunes por el juez de Control de Garantías N.º 3, Lucas Vaccaroni, quien resolvió que el único imputado en el expediente permanezca privado de la libertad mientras continúa la investigación destinada a esclarecer lo ocurrido con la joven.

La resolución representa una continuidad de la medida cautelar que pesa sobre Cejas y establece que seguirá detenido durante otros seis meses en el contexto de una causa que todavía se encuentra en etapa investigativa. Su situación procesal fue analizada durante una audiencia en la que las partes intervinientes expusieron sus respectivas posiciones respecto de la necesidad de mantener la prisión preventiva o disponer su liberación.

El magistrado tomó la decisión luego de escuchar los argumentos presentados por la Fiscalía, la querella y la defensa. Cada una de las partes planteó su postura sobre la situación del imputado y las condiciones en las que debía continuar el proceso judicial.

Una audiencia de tres jornadas

La resolución judicial se conoció después de una audiencia que se desarrolló durante tres jornadas de la semana pasada. En ese ámbito, las partes presentaron sus argumentos en relación con la situación procesal de Cejas y con la continuidad de la prisión preventiva.

Durante las deliberaciones, la Fiscalía y la querella coincidieron en solicitar que el imputado permaneciera detenido por un período adicional de seis meses. La defensa, en cambio, se opuso a ese planteo y pidió que su representado recuperara la libertad.

De esta manera, el debate estuvo centrado en la medida cautelar que debía regir para Cejas mientras se desarrollan las actuaciones judiciales vinculadas con la desaparición de Maira Romina Cabrera. La extensión de la audiencia durante tres jornadas permitió que las partes expusieran sus respectivas posiciones antes de que el juez de Control de Garantías N.º 3 adoptara una decisión. Finalmente, Vaccaroni resolvió mantener la prisión preventiva por seis meses más.

El pedido de la Fiscalía y la adhesión de la querella

La fiscal Penal de Violencia Familiar y de Género, Alejandra Antonino, había solicitado que Cejas continuara detenido preventivamente durante otros seis meses. Su planteo fue acompañado por el abogado querellante Rolando Crook, quien adhirió al pedido de la representante del Ministerio Público Fiscal.

Ambas posiciones coincidieron en solicitar la continuidad de la medida de privación de la libertad mientras avanza la investigación por la desaparición de la joven en Telaritos, departamento Capayán.

El pedido fiscal constituyó uno de los planteos centrales analizados durante la audiencia. La resolución posterior del juez Vaccaroni coincidió con la solicitud de extender la prisión preventiva por el plazo requerido.

La defensa pidió la excarcelación

Por su parte, el defensor de Cejas, Víctor García, manifestó su oposición al pedido de la Fiscalía y solicitó la excarcelación de su representado. De esa manera, la defensa sostuvo una posición contraria a la continuidad de la prisión preventiva por otros seis meses.

Además del pedido de liberación, García planteó nulidades sobre algunas declaraciones testimoniales incorporadas al expediente. Según su argumento, en esas declaraciones no se habrían respetado las formalidades legales correspondientes. El planteo introdujo cuestionamientos sobre la incorporación de determinados testimonios a la causa. La defensa puso en discusión el cumplimiento de los requisitos formales que, a su criterio, debían observarse durante esas actuaciones.

La información disponible no precisa cuáles fueron las declaraciones testimoniales cuestionadas ni detalla el alcance de las nulidades planteadas. Tampoco indica que esos cuestionamientos hayan modificado la decisión adoptada sobre la prisión preventiva.

En ese contexto, la resolución de Vaccaroni determinó que Cejas continúe detenido durante seis meses más, pese a la oposición de su defensor y al pedido de excarcelación formulado durante la audiencia.

Continuará alojado en Miraflores

Tras la decisión del juez de Control de Garantías N.º 3, Cejas continuará alojado en el Servicio Penitenciario Provincial de Miraflores, donde permanecerá mientras prosigue la investigación judicial.

La medida se vincula con la causa por la desaparición de Maira Romina Cabrera, ocurrida en agosto pasado en Telaritos, departamento Capayán. El objetivo de las actuaciones es esclarecer lo sucedido con la joven, mientras el único imputado seguirá detenido bajo el régimen de prisión preventiva dispuesto por la Justicia.

La resolución establece un nuevo período de seis meses de detención preventiva y se produjo luego de una audiencia en la que quedaron expuestas las posiciones contrapuestas de la Fiscalía, la querella y la defensa.