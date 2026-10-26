Dos ataques de perros: un niño de 5 años y una joven sufrieron graves heridas

Dos personas resultaron heridas como consecuencia de dos ataques de perros registrados en las últimas horas en la ciudad Capital. Las víctimas son un niño de cinco años, que debió ser trasladado al Hospital Interzonal de Niños Eva Perón para recibir atención médica, y una joven de 30 años que sufrió lesiones en el rostro durante un segundo episodio.

Los hechos ocurrieron en distintos puntos de la ciudad y tuvieron como protagonistas a personas que se encontraban en circunstancias cotidianas. En el primero de los casos, el niño caminaba junto a su madre cuando fue sorprendido por un perro que salió al ataque. En el segundo, una joven intentaba ingresar a una vivienda cuando fue agredida por otro animal.

Ambos episodios dejaron personas lesionadas y motivaron la intervención para brindar asistencia a las víctimas. La información disponible permite reconstruir las circunstancias principales de los ataques, aunque todavía no se cuenta con datos confirmados sobre la evolución clínica del menor ni sobre la gravedad definitiva de todas las heridas.

El ataque al niño

El episodio de mayor preocupación por las características de las lesiones informadas tuvo lugar en calle 25 de Mayo al 300, donde un niño de cinco años fue atacado por un perro de gran tamaño mientras se encontraba acompañado por su madre.

De acuerdo con los datos proporcionados, el animal apareció repentinamente y comenzó a atacar a las personas. En un primer momento, también le provocó lesiones a la progenitora del pequeño. Posteriormente, el perro derribó al niño y continuó con la agresión, ocasionándole heridas en distintas partes del cuerpo.

Entre las lesiones mencionadas se encuentran las sufridas en el brazo izquierdo, la axila, la espalda y el rostro. La información señala que el animal no llevaba bozal y que el pequeño terminó en el suelo durante el ataque, una circunstancia que agravó la situación y obligó a procurar asistencia médica.

Traslado de urgencia al Eva Perón

Luego del ataque ocurrido en calle 25 de Mayo al 300, el menor fue trasladado de urgencia al Hospital Interzonal de Niños Eva Perón, donde recibió asistencia médica por las heridas sufridas.

La derivación se realizó debido a las lesiones provocadas por el perro, que afectaron distintas partes de su cuerpo. La información disponible confirma el traslado del pequeño al centro sanitario, aunque no precisa cuál fue el tratamiento aplicado ni detalla los resultados de la atención recibida.

Hasta el momento, no hay información confirmada sobre la evolución clínica del niño ni sobre la gravedad definitiva de las lesiones. Por ese motivo, no es posible establecer con los datos disponibles cuál es su estado de salud actual o si debió permanecer internado después de la primera asistencia.

Una joven de 30 años fue atacada en calle Mate de Luna

El segundo episodio se registró horas después en calle Mate de Luna al 1100, donde una joven de 30 años sufrió lesiones en el rostro tras ser atacada por otro perro.

Según la información proporcionada, la mujer intentaba ingresar a una vivienda cuando se produjo la agresión. En esas circunstancias, el animal la atacó y le provocó heridas en la cara.

A diferencia del primer hecho, en el que la víctima fue un niño de cinco años acompañado por su madre, este segundo caso tuvo como damnificada a una mujer adulta que se encontraba en las inmediaciones de una vivienda. Los datos difundidos no especifican mayores detalles sobre cómo se desarrolló la agresión, las características del perro ni las circunstancias posteriores al ataque.