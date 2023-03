Caso Melani: La Justicia resuelve si tres médicos van a juicio

En la mañana de ayer, Walter Carrazana y su familia marcharon desde la plaza principal de Andalgalá al edificio de la fiscalía de la Segunda Circunscripción Judicial, a cargo del Dr. Martin Camps.

En diálogo con LA UNIÓN, Walter contó que el motivo de la movilización pacífica que duró algunos minutos enfrente al edificio judicial, tenía como objetivo ser atendidos por el fiscal que investiga la muerte de su hija Melani, ocurrida en el año 2020, por no haber recibido la atención médica a tiempo, según la acusación fiscal de Martín Camps, quien la semana pasada no se presentó en esta ciudad Capital, más precisamente en la Cámara de Exhorto y Apelaciones.

“El fiscal no fue a la audiencia. Los jueces solo escucharon a los abogados de los tres médicos acusados, quienes dijeron que el fiscal no venía porque hace más de tres meses sufre amenazas y contaba con consignas en su casa, lo que desmentimos categóricamente. Mi familia nunca lo amenazó, por eso vinimos a que nos atienda”, explicó. Agregando luego: “Nos atendió la Dra. Rodríguez y nos dijo que el fiscal Camps está de licencia. Así que no pudimos hablar”.

Finalizado el breve encuentro con la fiscal, Walter y su familia levantaron la manifestación.

Por otra parte, mañana en la Cámara de Exhorto y Apelaciones se reanudará la audiencia celebrada la semana pasada, donde el tribunal dará a conocer el veredicto.

Cabe recordar que los jueces deben resolver si finalmente envían la causa del homicidio por mala praxis de Melani a la cámara penal, que por turno corresponda, para ser juzgado o hacer lugar al planteo de las defensas, que es que la causa no sea enviada a juicio.