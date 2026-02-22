Choque en Belén: una camioneta impactó contra un equino en la ruta

Un grave incidente de tránsito ocurrió durante la mañana de este lunes en el departamento Belén, poniendo nuevamente en relieve los peligros de la presencia de animales en las rutas. El hecho tuvo lugar precisamente en el tramo caminero que conecta las localidades de La Ciénaga y San Fernando, cuando una camioneta colisionó violentamente contra un caballo que se encontraba suelto en la zona.

De acuerdo con los primeros informes recabados en el lugar del siniestro, el conductor del vehículo circulaba con destino a la localidad de Villa Vil. La colisión se tornó inevitable cuando el animal se cruzó de manera imprevista sobre la calzada, quitando cualquier margen de maniobra al automovilista.

Como consecuencia directa del fuerte choque, los ocupantes del rodado debieron recibir asistencia médica inmediata. Profesionales de la salud trabajaron en el sitio del accidente para evaluar el estado de las personas involucradas, quienes se vieron sorprendidas por la súbita aparición del equino en una ruta de tránsito frecuente.

Consecuencias materiales y saldo fatal

El saldo del accidente fue devastador para los protagonistas del choque. En lo que respecta a los daños materiales, la camioneta resultó con destrozos de consideración en su parte frontal, lo que provocó que el vehículo quedara totalmente inhabilitado para continuar circulando.

Por su parte, el animal involucrado en el siniestro llevó la peor parte: el equino terminó sin vida a un costado de la banquina, producto de la inercia y la fuerza del impacto contra la estructura del rodado. En la escena trabajó intensamente el personal policial de la jurisdicción, realizando las pericias correspondientes y ordenando el tráfico para evitar nuevos incidentes en la zona.