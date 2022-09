Caso Pachao: el Tribunal condenó a cuatro policías y absolvió a los otros dos

En la Cámara en lo Criminal de Segunda Nominación de Catamarca, en la jornada de hoy y luego de diez años hubo condena por el crimen de Diego Ivan Pachao, el joven de 20 años privado de su libertad en marzo de 2012 por la Policía de la provincia. Cuatro efectivos de la fuerza acusados fueron condenados pero ninguno a la condena de prisión perpetua. Esto ocurrió prácticamente tras tres horas de deliberación y a las 12;30 horas los jueces Silvio Martoccia, Fabricio Gershani Quesada y Rodrigo Morabito volvieron a constituirse en la sala y por secretaria se dio lectura del veredicto arribado.

Tras casi dos meses de debate y con más de cincuenta testigos los magistrados resolvieron declarar culpable por unanimidad a cuatro de los policías mientras que a los otros dos, los absolvieron. En el detalle de la condena estas fueron para Gustavo Eduardo Bulacio de 16 años, a Ricardo Darío Barrera le correspondieron 8 años, a Ricardo Javer Varela 4 años y a Claudio Yani Nieva 2 años y 6 meses. En tanto a Jorge Montivero y Ramón Quevedo fueron los policías que resultaron absueltos.

Cabe recordar que en el caso de Montivero, la Fiscalía no lo había acusado por lo que el Tribunal no podía fallar diferente. En cambio para Quevedo, quien estuvo como jefe de la Comisaría el fin de semana en el que fue arrestado Pachao, el Ministerio Público Fiscal había pedido 12 años por tortura por omisión. La fiscalía baso tal acusación en virtud a que Quevedo estuvo en la Comisaría el día del arresto entre las 13:00 y 13:05 y no le brindo ayuda a Pachao quien estaba alojado en el calabozo.

Vale señalar que según lo ventilado en las audiencias por las declaraciones de los testigos y pruebas documentales y la propia acusación fiscal a Diego lo golpearon entre las 10 y 10:05 de la mañana en la requisa y lo sacaron al patio cerca de las 20:00 horas para que"tomara aire", horarios en los que el sub comisario no estaba en la dependencia por lo que no podría haber visto al joven ni tampoco percatarse de su estado de salud.

Malestar

En tanto, en las afueras se registraron escenas de mucha tensión con los manifestantes que se mostraron molestos por el fallo.

La máxima tensión de vivió mientras se preparaban las unidades móviles donde los condenados serán trasladados de manera inmediata al Penal de Miraflores.