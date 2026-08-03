Caso Pipi: la Justicia confirmó la detención de la madre y continuará privada de la libertad

La investigación por el presunto caso de maltrato infantil que tiene como víctima a un niño de tres años sumó este lunes un nuevo capítulo judicial con la realización de la audiencia de control de detención de la madre del menor. Tras analizar los fundamentos de la medida privativa de la libertad, la Justicia resolvió que la mujer continúe detenida mientras la causa sigue avanzando.

La audiencia comenzó alrededor de las 9 de la mañana y se desarrolló en el ámbito judicial, donde se evaluaron los elementos reunidos hasta el momento en el expediente que lleva adelante el fiscal Ricardo Córdoba Andreatta.

Con la resolución adoptada por el juez de Control de Garantías, la imputada permanecerá privada de la libertad mientras la Fiscalía continúa incorporando nuevas pruebas a la investigación, que permanece en plena etapa de recolección y análisis de evidencia.

La postura de la querella tras la resolución

Luego de la audiencia, la Dra. Margarita Córdoba, abogada del padre del niño, brindó declaraciones a la prensa y explicó cuál fue el planteo realizado por la defensa técnica de la imputada y la respuesta del magistrado.

La letrada señaló que la defensa había solicitado la excarcelación de la mujer o, en su defecto, la concesión de un arresto domiciliario. Sin embargo, ambas alternativas fueron rechazadas por el juez de Control de Garantía.

Según explicó Córdoba, el magistrado entendió que se encontraban reunidos los requisitos necesarios para mantener la medida privativa de la libertad, tal como había sido requerido por la Fiscalía. En consecuencia, la madre del niño continuará detenida mientras prosigue la investigación.

La abogada también se refirió a la situación procesal de la imputada y precisó que, por el momento, la mujer enfrenta una imputación por el delito de amenazas simples, aunque aclaró que el avance de la investigación podría modificar ese escenario.

"Ella está imputada por amenazas simples por el momento, pero puede haber otras futuras imputaciones a medida de que se vaya terminando lo que sería de reproducir o adjuntar al expediente todas las pruebas que todavía están pendientes de hacerlo", indicó la representante legal del padre del menor.

La situación del padrastro

Durante el contacto con los medios, la Dra. Margarita Córdoba también fue consultada sobre la situación procesal del padrastro del niño. En ese sentido, explicó que el señor Roldán permanece en libertad, debido a que, hasta el momento, la investigación no ha permitido acreditar un hecho que pueda ser atribuido a esa persona o que permita formularle una imputación.

No obstante, la abogada aclaró que la situación podría modificarse conforme avance la pesquisa y se incorporen nuevos elementos al expediente.

"Por el momento el señor Roldán se encuentra en libertad debido a que no se ha podido acreditar todavía un hecho comisionado o que se le pueda llegar a imputar, pero puede suceder de acá a lo que serían unos días a medida que la investigación se vaya realizando", manifestó.

La imputación y las pruebas incorporadas

Cabe recordar que la madre del menor fue imputada e indagada por el delito de amenazas simples, luego de que la investigación incorporara audios en los que presuntamente habría expresado amenazas contra su hijo de tres años.

Esos elementos forman parte del conjunto de pruebas que analiza la Fiscalía en el marco de una causa que continúa sumando diligencias destinadas a esclarecer los hechos investigados.

Mientras tanto, el expediente sigue avanzando con distintas medidas probatorias orientadas a reunir nuevos elementos que permitan profundizar la investigación y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder.

Pericias clave para el avance de la causa

En paralelo al desarrollo de la audiencia y a la confirmación de la detención de la madre del menor, la Fiscalía continúa llevando adelante diversas medidas de investigación. Entre ellas, los investigadores aguardan los resultados de las pericias realizadas sobre una cámara de seguridad y un teléfono celular que fueron secuestrados durante los allanamientos efectuados en el marco de la causa.

De acuerdo con la información conocida, esos elementos podrían resultar determinantes para el avance del expediente, ya que los informes técnicos permitirán incorporar nuevas evidencias al proceso judicial.