Manejaba alcoholizado y de manera imprudente: terminó detenido

Personal de la Comisaría de Sumalao intervino en un procedimiento que culminó con el secuestro de un automóvil luego de constatar que su conductor presentaba alcoholemia positiva.

El operativo se llevó a cabo sobre la avenida Circunvalación Néstor Kirchner, en las inmediaciones de un hotel transitorio de esa localidad del departamento Valle Viejo, donde efectivos policiales actuaron tras advertir una situación que comprometía la seguridad en la vía pública.

De acuerdo con la información suministrada, un Sargento Ayudante de Policía logró interceptar un automóvil Volkswagen Golf en el que circulaba un hombre de 30 años de edad, quien habría sido sorprendido mientras realizaba maniobras consideradas peligrosas con el rodado.

La intervención permitió detener la marcha del vehículo para verificar la situación del conductor y adoptar las medidas correspondientes.

Alcoholemia positiva

Una vez concretada la interceptación del automóvil, los efectivos advirtieron que el conductor presentaría signos compatibles con un aparente estado de ebriedad. Frente a esa situación, el personal actuante solicitó de inmediato la presencia de efectivos de la Dirección de Seguridad Vial de la Policía de la Provincia, con el objetivo de realizar las actuaciones previstas para este tipo de procedimientos.

Tras arribar al lugar, los efectivos de la Dirección de Seguridad Vial practicaron el test de alcoholemia, cuyo resultado fue positivo.

A partir de esa constatación, el personal policial llevó adelante las actuaciones administrativas previstas, procediendo a confeccionar el acta de infracción correspondiente. Como parte del procedimiento desarrollado en el lugar, también se dispuso el secuestro del automóvil Volkswagen Golf, que posteriormente fue trasladado a la dependencia policial.