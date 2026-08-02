Detectaron dos conductores alcoholizados durante un operativo vial en Chumbicha

La Dirección Provincial de Seguridad Vial de Catamarca realizó este fin de semana un operativo de fiscalización, concientización y control de alcoholemia en la intersección de las rutas nacionales Nº 38 y Nº 60, en jurisdicción de Chumbicha.

El procedimiento contó con la participación de personal del Puesto Caminero y efectivos de la Comisaría de Chumbicha, quienes inspeccionaron un total de 313 vehículos.

Según informaron desde el organismo, el balance fue positivo en términos generales, ya que la mayoría de los conductores circulaba con las luces bajas encendidas y la totalidad de los ocupantes utilizaba correctamente el cinturón de seguridad.

No obstante, los controles de alcoholemia permitieron detectar dos casos positivos. Uno de ellos correspondió al conductor de un automóvil particular, que registró 0,55 gramos de alcohol por litro de sangre, mientras que el otro involucró al chofer de un camión de transporte de cargas, quien presentó 1,11 g/l, superando ampliamente los límites permitidos.

Durante el operativo también se detectaron irregularidades en remolques y acoplados menores. En ese marco, dos tráilers fueron retenidos preventivamente por no contar con luces traseras reglamentarias, medida que se mantuvo hasta que sus propietarios repararon el sistema de iluminación y balizas.

Desde la Dirección Provincial de Seguridad Vial recordaron la importancia de cumplir con las exigencias establecidas por la Ley Nacional de Tránsito para este tipo de vehículos. En ese sentido, remarcaron que tanto el vehículo tractor como el tráiler deben contar con seguro vigente e iluminación reglamentaria para circular por la vía pública.