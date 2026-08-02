Un camión volcó y cayó a un precipicio en la Cuesta del Totoral

Un camión de gran porte protagonizó este domingo un grave siniestro vial al volcar sobre la Ruta Nacional N.º 38, en el sector de la Cuesta del Totoral, y caer hacia un precipicio, según informaron fuentes policiales.

El hecho movilizó a efectivos policiales y personal de emergencia, que fueron convocados para realizar las tareas de rescate y asistencia en la zona, además de evaluar las condiciones en las que quedó el vehículo tras el impacto.

Hasta el momento, las autoridades no brindaron información oficial sobre las causas que provocaron el vuelco ni confirmaron el estado de salud del conductor.

El operativo continuaba este domingo sobre la Ruta Nacional 38, donde se realizaban tareas de relevamiento y asistencia. Debido a la presencia de los equipos de emergencia, las autoridades recomendaron a los automovilistas circular con extrema precaución por ese tramo de la ruta.

Se espera que en las próximas horas se conozcan mayores detalles sobre las circunstancias del accidente y el estado del chofer.