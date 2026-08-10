Castro fue condenado a diez años de prisión por el intento de asesinato de la docente

Este lunes se llevó a cabo la audiencia de homologación del acuerdo por juicio abreviado en la causa contra Axel Castro por el intento de asesinato de la docente Luisina Vega. Durante la audiencia, el acusado reconoció su culpabilidad por el hecho y manifestó su conformidad con la pena acordada por las partes.

Tras la admisión de la culpabilidad por parte de Castro, se estableció una condena de 10 años de prisión, acuerdo que finalmente fue homologado por la jueza Patricia Olmi. Durante la audiencia, el acusado se refirió al hecho y sostuvo: "No quise ir a matar. No soy ningún asesino". Sus palabras formaron parte de la declaración realizada en el marco del procedimiento mediante el cual aceptó su responsabilidad y la condena acordada.

Castro también habló sobre su situación personal y expresó que antes de ingresar al Servicio Penitenciario consumía drogas, aunque afirmó que actualmente ya no lo hace. En ese contexto, señaló que tiene padre y madre y manifestó su intención de modificar su vida.

"Acepto todo lo que hice y estoy de acuerdo con la condena. Quiero cambiar mi vida y le pido disculpas a la damnificada", expresó durante la audiencia.

Una audiencia que había sido postergada

El proceso estaba previsto originalmente para el viernes pasado, pero debió ser postergado a raíz de la renuncia de los abogados Fernando Navarro y José Guzmán, quienes hasta ese momento ejercían la representación de Castro.

La salida de los letrados se produjo en un contexto marcado por las fuertes críticas formuladas por la víctima. Luisina Vega cuestionó públicamente el desempeño de los abogados y expresó su disconformidad con la atención que había recibido durante el proceso.

"Los abogados nunca se interesaron por mi situación", había acusado la víctima. La renuncia de los profesionales modificó el cronograma previsto y llevó a que la audiencia se concretara finalmente este lunes, instancia en la que se presentó y homologó el acuerdo de juicio abreviado.

El procedimiento permitió avanzar con la resolución de la causa a partir del reconocimiento de la autoría por parte del imputado y la conformidad expresada por la víctima.

La calificación legal del caso

La causa fue calificada como "homicidio criminis causa en grado de tentativa, en calidad de autor". Para este delito, la escala penal contempla una pena de entre 10 y 20 años de prisión.

A partir del reconocimiento de la autoría realizado por Castro y de la conformidad de la víctima, las partes acordaron establecer la pena en el piso legal previsto para esa figura, es decir, 10 años de prisión. De esta manera, el acuerdo alcanzado entre las partes se ubicó en el mínimo de la escala penal correspondiente al delito por el que fue condenado.

El ataque contra la docente

El hecho que originó la causa ocurrió el 26 de noviembre de 2025, sobre la avenida Bonifacio Cobacho, entre Juana de Ibarbourou y Ramón Ahumada.

De acuerdo con lo establecido en la causa, Castro abordó a la docente por la espalda con el objetivo de sustraerle la cartera y el teléfono celular. El intento de robo derivó en una agresión de extrema violencia. Castro le propinó múltiples puñaladas a Vega, provocándole lesiones de extrema gravedad que pusieron su vida en riesgo.

El ataque, por sus características y consecuencias, quedó encuadrado en la figura de homicidio criminis causa en grado de tentativa. La acusación sostuvo así la responsabilidad de Castro como autor del hecho que tuvo como víctima a la docente.

La secuencia ocurrida aquella jornada constituye el núcleo de la causa que finalmente llegó a una resolución mediante el acuerdo de juicio abreviado.

Una pena acordada en el mínimo legal

La condena de 10 años de prisión se estableció luego de que Castro reconociera la autoría y la víctima prestara su conformidad con el acuerdo.

El hecho de que la pena haya quedado fijada en el mínimo de la escala correspondiente al delito fue expresamente vinculado con la calificación legal de la causa, cuya escala contempla entre 10 y 20 años de prisión. La homologación realizada por la jueza Patricia Olmi formalizó el acuerdo alcanzado entre las partes y puso fin al proceso mediante esta modalidad.

En este sentido, la causa llegó a una resolución luego de un procedimiento en el que confluyeron el reconocimiento de culpabilidad del imputado, la conformidad de la víctima y la intervención judicial para validar el acuerdo.

Los derechos de la víctima y del acusado

La modalidad de juicio abreviado, utilizada en este caso, contempla garantías para las partes involucradas. Según la información de la causa, este mecanismo garantiza los derechos de la víctima y del acusado. En el marco de la audiencia, Castro tuvo la posibilidad de reconocer los hechos y manifestar expresamente su acuerdo con la pena. También expresó su intención de cambiar su vida y pidió disculpas a Luisina Vega.

Por su parte, la conformidad de la víctima fue un elemento contemplado para avanzar con el acuerdo que finalmente fue homologado.

La audiencia de este lunes cerró así un proceso que había tenido una postergación previa por la renuncia de los abogados defensores y que estuvo atravesado por las críticas de Vega hacia los letrados que representaban a Castro.