Catamarca: una mujer denunció que su pareja la encerró y la agredió en una vivienda de la Capital

Un hombre de 39 años fue aprehendido luego de que una mujer de 27 denunciara que habría sido encerrada y agredida físicamente por su pareja en un domicilio ubicado en calle Tucumán al 1200, en la Capital.

El hecho fue advertido a través del SAE-911, que alertó a efectivos de la Comisaría Segunda y a integrantes de los Grupos de Acción Operativa (GAO) y de Intervención Rápida (GIR-Sur).

Al llegar al lugar, los efectivos entrevistaron a la mujer, quien manifestó que su pareja la habría mantenido encerrada en el interior del inmueble y que posteriormente la habría amenazado y agredido físicamente.

Ante esta situación, el personal policial procedió a la aprehensión del presunto autor, quien fue trasladado y alojado en la Seccional Décima, correspondiente por jurisdicción, quedando a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur.

En tanto, la mujer fue invitada a radicar la denuncia penal correspondiente en la Unidad Judicial de Violencia Familiar y de Género.

Las mujeres que atraviesan situaciones de violencia familiar y de género pueden comunicarse con la línea 144 o con el 911, disponibles las 24 horas.