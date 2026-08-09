Motocross: el fotógrafo embestido sufrió fracturas y está fuera de peligro

El fotógrafo que fue embestido por una motocicleta durante la quinta fecha del Campeonato Argentino de Motocross, que se disputó este domingo en el circuito Campanas del Rosario, se encuentra fuera de peligro, pese a las lesiones sufridas como consecuencia del impacto.

El joven se encontraba trabajando como fotógrafo y esperaba realizar una toma cuando fue alcanzado por una de las motos que participaban de la competencia.

Como consecuencia del impacto, sufrió una luxación de hombro, una fractura de muñeca y una contusión pulmonar. Tras el accidente, recibió asistencia médica y fue trasladado para su atención.

De acuerdo con la información conocida posteriormente, el joven asumió su responsabilidad por encontrarse en el sector donde ocurrió el incidente y pidió disculpas al piloto involucrado.

El episodio ocurrió durante el desarrollo de la competencia de MX2, en el marco de la quinta fecha del Campeonato Argentino de Motocross que tuvo como escenario al circuito Campanas del Rosario, en el departamento Fray Mamerto Esquiú.