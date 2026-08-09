Catamarca: un conductor alcoholizado chocó contra dos autos estacionados

Un hombre de 38 años fue arrestado luego de protagonizar un siniestro vial mientras conducía un automóvil por la Capital y colisionar contra dos vehículos que se encontraban estacionados.

El hecho ocurrió en la avenida Argentina Indígena, donde un Renault Fluence azul, conducido por el hombre de apellido Sosa Orellana, impactó contra un Toyota Etios y un Chevrolet Onix, ambos de color gris.

Los dos automóviles se encontraban estacionados y eran propiedad de una mujer de 64 años y un hombre de 38, respectivamente. Como consecuencia del choque, solo se registraron daños materiales.

Tras ser alertados por el SAE-911, efectivos de la Comisaría Cuarta intervinieron en el lugar y advirtieron que el conductor presentaba signos compatibles con un estado de ebriedad.

Por ese motivo, solicitaron la presencia de personal de la Dirección Seguridad Vial de la Policía, que realizó el correspondiente test de alcoholemia. El resultado fue positivo.

El Renault Fluence fue secuestrado y trasladado a la dependencia policial, mientras que el conductor quedó alojado en la seccional por una supuesta infracción al Código de Faltas de la Provincia.