Catamaraca: arrestan a u sujero y recuperaran un celular y $30.000 en efectivo

Un nuevo procedimiento policial en el departamento La Paz permitió esclarecer un hecho denunciado en la ciudad de Recreo, donde personal de la Comisaría departamental avanzó con un operativo que derivó en el arresto de un sospechoso y la recuperación de bienes vinculados a la causa.

Todo comenzó a partir de una denuncia penal radicada en la sede policial, presentada por un hombre de 34 años, quien manifestó haber sido víctima de un hecho ilícito en su propiedad. A partir de esa presentación formal, los efectivos iniciaron las averiguaciones correspondientes, orientadas a reconstruir lo sucedido y localizar tanto al presunto autor como a los elementos sustraídos.

La investigación inicial condujo a los uniformados hasta la avenida Belgrano S/N°, en el barrio Centro de la ciudad de Recreo, dentro del departamento La Paz, donde se concretó el procedimiento central.

El operativo en barrio Centro

Una vez en el lugar señalado por la pesquisa, y bajo las directivas de la Fiscalía de la Sexta Circunscripción Judicial, el personal policial avanzó con medidas inmediatas sobre el presunto involucrado.

En ese marco, los uniformados procedieron al arresto en averiguación del hecho de un hombre identificado por el apellido Bustamante (30), sindicado como el presunto autor del ilícito denunciado. El procedimiento no solo permitió avanzar sobre la persona sospechada, sino también sobre la recuperación de elementos que, según se indicó, serían producto directo del delito investigado.

Los elementos recuperados

Durante la intervención, la Policía logró recuperar un teléfono celular y dinero en efectivo, ambos elementos secuestrados en el marco de la causa.

Los objetos recuperados fueron:

Un teléfono celular TCL 30SE

Color: violeta

violeta Dinero en efectivo: treinta mil pesos ($30.000)

De acuerdo con la información suministrada, tanto el dispositivo móvil como el dinero quedaron en calidad de secuestro, al considerarse que tendrían vinculación directa con el hecho denunciado por la víctima.

La recuperación de estos bienes constituye uno de los puntos centrales del procedimiento, ya que fortalece la línea investigativa iniciada tras la denuncia y aporta elementos materiales a la causa judicial.

Luego del arresto y del secuestro de los elementos, el hombre fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó a disposición de la Justicia interviniente.

La causa quedó bajo la órbita de la Fiscalía de la Sexta Circunscripción Judicial, desde donde se impartieron las medidas a cumplimentar para la continuidad del expediente.