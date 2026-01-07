  • Dólar
  • BNA $1435 ~ $1485
  • BLUE $1495 ~ $1515
  • TURISTA $1865.5 ~ $1865.5

24 C ° ST 24.07 °

Unión Radio 91.3 en vivo

Catamarca: Un adolescente chocó contra una columna

El siniestro vial ocurrió esta mañana en la villa turística de El Rodeo, departamento Ambato. El conductor, un menor de 17 años, resultó ileso y el hecho es investigado por la Fiscalía del Distrito Oeste.

7 Enero de 2026 17.54

Un violento hecho de tránsito se registró esta mañana en la localidad de El Rodeo.

Según informaron fuentes policiales, un adolescente de 17 años circulaba a bordo de un automóvil Ford Ka cuando, por causas que aún se investigan, perdió el control del rodado y terminó impactando contra una columna de cemento ubicada en el portón de ingreso a la hostería Villafañez.

Como consecuencia del choque, el vehículo sufrió importantes daños materiales, aunque afortunadamente el joven conductor no presentó lesiones.

En el lugar intervino personal de la Comisaría de El Rodeo junto a peritos especializados, quienes realizaron las actuaciones correspondientes bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción del Distrito Oeste en turno, a cargo del fiscal Ricardo Córdoba Andreatta, que busca determinar las circunstancias en las que se produjo el siniestro.

Tags
Accidente Catamarca El Rodeo

MÁS LEIDAS

Seguí leyendo también