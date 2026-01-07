Catamarca: Un adolescente chocó contra una columna

Un violento hecho de tránsito se registró esta mañana en la localidad de El Rodeo.

Según informaron fuentes policiales, un adolescente de 17 años circulaba a bordo de un automóvil Ford Ka cuando, por causas que aún se investigan, perdió el control del rodado y terminó impactando contra una columna de cemento ubicada en el portón de ingreso a la hostería Villafañez.

Como consecuencia del choque, el vehículo sufrió importantes daños materiales, aunque afortunadamente el joven conductor no presentó lesiones.

En el lugar intervino personal de la Comisaría de El Rodeo junto a peritos especializados, quienes realizaron las actuaciones correspondientes bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción del Distrito Oeste en turno, a cargo del fiscal Ricardo Córdoba Andreatta, que busca determinar las circunstancias en las que se produjo el siniestro.