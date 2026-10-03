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Catamarca: advierten por derrumbes y piden circular con precaución por la Ruta Provincial 1

3 Octubre de 2026 16.12

Vialidad Provincial informó que se debe transitar con extrema precaución por la Ruta Provincial 1, a la altura de la zona de Las Chacritas, debido a la presencia de un derrumbe sobre la calzada.

Ante esta situación, personal vial se encuentra trabajando en el sector con tareas de limpieza y despeje del camino, con el objetivo de restablecer condiciones seguras para la circulación.

Desde el organismo solicitaron a los conductores reducir la velocidad, respetar las indicaciones del personal que trabaja en la zona y extremar las medidas de precaución al transitar por el sector afectado.

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Catamarca Derrumbes Las Chacritas

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