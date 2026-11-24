Un accidente de circulación se registró alrededor de la 01:30 de este martes en pleno centro de Fiambalá, cuando una camioneta Renault Duster de color bordó protagonizó un siniestro vial en la intersección de avenida Bicentenario y calle Antonio del Pino.

El hecho ocurrió frente a las oficinas de una empresa proveedora de internet y de la sede del gremio UOCRA, en el barrio Centro, aproximadamente a dos cuadras de la Plaza Beato Esquiú. La ubicación del accidente, en un sector céntrico de la ciudad, hizo que las primeras personas que se encontraban en las inmediaciones pudieran advertir lo sucedido a partir de un fuerte ruido.

De acuerdo con los primeros testimonios recogidos por la redacción de Multimedios Abaucán, algunas personas que circunstancialmente se encontraban en la zona habrían escuchado un estruendo, aparentemente producto de una colisión. Ante esa situación, se acercaron rápidamente hasta el lugar para observar qué había ocurrido y conocer las características del episodio.

Al llegar, encontraron una camioneta Renault Duster que había impactado contra un poste del alumbrado público. El vehículo, de color bordó, quedó en el lugar del siniestro y llamó la atención de quienes se acercaron debido a que, aparentemente, no había ocupantes en su interior.

La camioneta habría sido encontrada sin ocupantes

Uno de los aspectos que genera mayores interrogantes alrededor del accidente es la situación en la que habría sido encontrado el rodado después del impacto. Según los testimonios iniciales, la Renault Duster se encontraba aparentemente sin personas dentro del habitáculo.

Tampoco se habrían observado personas en las inmediaciones que pudieran aportar información precisa sobre lo ocurrido o sobre el estado de salud de quien habría estado al mando del vehículo.

Esta circunstancia abrió distintos interrogantes que, hasta el momento, no tienen una respuesta confirmada. Principalmente, se desconoce quién conducía la camioneta cuando se produjo la colisión contra el poste del alumbrado público y si esa persona se retiró del lugar antes de la llegada de quienes advirtieron el accidente.

Asimismo, todavía no se pudo establecer quién es el propietario del vehículo. La identidad del titular y la del eventual conductor forman parte de los datos que deberán determinarse a partir de las actuaciones correspondientes.

Intervino la Policía para establecer las circunstancias del hecho

Minutos después de ocurrido el accidente, personal policial arribó al lugar e inició las actuaciones correspondientes para avanzar con la investigación. Los efectivos trabajan con el objetivo de establecer cómo se produjo el siniestro vial y determinar las circunstancias que llevaron a que la camioneta terminara impactando contra el poste del alumbrado público.

Entre las principales cuestiones que deberán esclarecerse se encuentran la identidad del propietario del rodado, quién habría estado conduciendo al momento del choque y las condiciones en las que se produjo el accidente.

La ausencia de ocupantes en el interior de la camioneta al momento de ser observada por quienes se acercaron después de escuchar el impacto constituye uno de los puntos que requiere mayor esclarecimiento.