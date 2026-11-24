La situación judicial de Gustavo Herrera, el hombre acusado de abusar sexualmente de su ahijada de 1 año y 5 meses, tuvo una nueva instancia de definición durante la jornada de este martes, y por eso fue trasladado ante la Justicia en el marco de la segunda investigación por presunto abuso sexual. Se trata de un hecho diferente del que ya tiene previsto enfrentar en un juicio por jurados populares el próximo 15 de diciembre y que incorpora a otro menor de edad como presunta víctima.

La audiencia de control de detención se realizó ante la jueza de Control de Garantías N° 2, Mas Saadi, quien resolvió mantener la privación de la libertad del imputado en el marco de este nuevo expediente.

En esa instancia, el fiscal de instrucción Ricardo Córdoba Andreatta solicitó que Herrera siga detenido y permanezca alojado en el Servicio Penitenciario. La pretensión de la Fiscalía apuntó a que el acusado no recupere la libertad mientras avanza esta segunda investigación, teniendo también presente que tiene pendiente afrontar un debate oral mediante la modalidad de juicio por jurados por el presunto abuso sexual de su pequeña ahijada.

La audiencia adquirió particular relevancia procesal porque no se trata de una revisión vinculada únicamente con el expediente que llegará a juicio en diciembre. La nueva presentación judicial corresponde a otra investigación penal, con una presunta víctima distinta, y obliga a analizar nuevamente la continuidad de la medida de detención.

La segunda denuncia

La nueva investigación se inició a partir de una denuncia por un episodio que habría tenido como víctima a otro menor de edad. Según trascendió, el hecho investigado habría ocurrido con anterioridad al episodio por el que Herrera deberá ser juzgado junto a Gómez, en perjuicio de su ahijada.

De esta manera, el expediente que será analizado en la audiencia de control de detención se suma a la causa que ya tiene una fecha establecida para el juicio por jurados populares.

La existencia de esta segunda investigación incorpora otro proceso judicial contra el mismo imputado y amplía el cuadro de las actuaciones penales que deberá afrontar. En ambos casos se investigan presuntos abusos sexuales contra menores de edad, aunque se trata de hechos diferentes y de víctimas distintas.

En este nuevo expediente, Herrera fue imputado por el delito de abuso sexual con acceso carnal. La calificación legal forma parte de la investigación que lleva adelante el fiscal Ricardo Córdoba Andreatta y constituye el encuadre penal bajo el cual fue convocado a prestar declaración.

Sin declarar en la indagatoria

Como parte de las actuaciones correspondientes a esta segunda causa, la semana pasada Herrera fue indagado por el fiscal Córdoba Andreatta. Durante esa instancia judicial, el imputado decidió abstenerse de declarar.

La audiencia se desarrolló con la asistencia legal del abogado Juan Pablo Morales, quien acompañó al acusado durante el procedimiento. La decisión de no prestar declaración quedó registrada dentro de las actuaciones de esta investigación, que ahora tendrá una nueva instancia ante la jueza de Control de Garantías N° 2.

Con la audiencia prevista para hoy, la Fiscalía buscará que se mantenga la medida de privación de la libertad y que Herrera continúe alojado en el Servicio Penitenciario. La resolución quedará en manos de la magistrada, quien deberá determinar si corresponde sostener la detención en el marco de esta segunda causa.

La Fiscalía busca que siga detenido

Uno de los elementos que también aparece en el planteo de la Fiscalía es la proximidad del juicio por jurados populares previsto para el 15 de diciembre. En ese debate, Herrera deberá afrontar junto a Gómez el proceso por el presunto abuso sexual de su ahijada, de 1 año y 5 meses.

El fiscal Ricardo Córdoba Andreatta solicitará que el imputado continúe privado de la libertad y permanezca en el Servicio Penitenciario, con el objetivo de que llegue detenido a esa instancia judicial. La petición se formulará en el marco de la nueva audiencia de control de detención, aunque la situación que deberá resolver la jueza Mas Saadi corresponde específicamente a la segunda investigación por abuso sexual con acceso carnal.

De esta manera, la definición judicial de hoy se produce en un contexto en el que ya existe otra causa con fecha de juicio establecida. El próximo 15 de diciembre representa una instancia procesal importante para el expediente relacionado con la presunta víctima de 1 año y 5 meses, mientras que la nueva investigación continúa su propio recorrido dentro del ámbito judicial.

La Fiscalía pretende que Herrera permanezca detenido, tanto frente a la nueva causa que se investiga como ante la proximidad del debate por jurados populares. La decisión sobre la continuidad de la detención en este segundo expediente deberá ser adoptada por la magistrada durante la audiencia.