Habló Pity Álvarez: "La persona que dará el veredicto es la que sabemos que todo lo ve"

Este viernes se realizó la tercera audiencia del juicio contra Cristian "Pity" Álvarez en la sede del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29, ubicada en el barrio porteño de Recoleta. El músico, acusado por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz, declaró ante la prensa al abandonar el edificio y aseguró que se encuentra "tranquilo".

Álvarez fue consultado sobre el proceso judicial y realizó una particular referencia a la instancia en la que se conocerá el veredicto.

"La persona que va a dar el veredicto de lo que sucedió es la que sabemos que todo lo ve", sostuvo el cantante. La frase fue pronunciada al finalizar una jornada marcada por la declaración de un vecino que intervino en la pelea que mantuvieron Álvarez y Díaz durante la madrugada en la que ocurrió el crimen.

El juicio por el homicidio de Cristian Díaz

Álvarez es juzgado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego, por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz ocurrido el 12 de julio de 2018, en el barrio Samoré de Villa Lugano.

El juicio comenzó el 10 de agosto en el TOC N°29, integrado por los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro. En este contexto, la tercera audiencia tuvo como principal protagonista a un vecino de Álvarez que intervino durante la pelea entre el cantante y la víctima y que decidió prestar declaración sin la presencia del acusado ni de los medios de comunicación.

Su testimonio aportó una reconstrucción de los momentos previos al disparo y de la secuencia que, según su relato, terminó con la muerte de Díaz.

El testimonio del vecino que intervino en la pelea

El hombre relató que durante aquella madrugada se encontraba junto a Cristian Díaz cuando observó la llegada de Álvarez. Según explicó, el cantante manifestó que iba a hablar con Díaz. El testigo se mantuvo inicialmente alejado de ambos. Sin embargo, al advertir que la discusión comenzaba a subir de tono, decidió acercarse para intentar separarlos.

Después de esa primera intervención, volvió a alejarse. Pero la situación volvió a escalar y el vecino intervino nuevamente.

En ese momento, de acuerdo con su declaración, Díaz y Álvarez quedaron cara a cara. Fue entonces cuando, siempre según el relato del testigo, Díaz hizo el gesto de darle un cabezazo al músico.

La respuesta de Álvarez, según la reconstrucción realizada durante la audiencia, fue sacar un arma y disparar. El testigo había solicitado declarar sin la presencia del cantante ni de los medios, por lo que su relato fue incorporado al debate bajo esas condiciones.

La valoración de Fernando Burlando

Luego de la audiencia, Fernando Burlando, representante de la familia Díaz, realizó un balance del proceso y destacó especialmente el contenido de las declaraciones brindadas por los testigos presenciales.

"Desde mi punto de vista, terminó el juicio", señaló el abogado. Burlando sostuvo que ya declararon "los testigos presenciales con mucha contundencia sobre cómo fue el hecho y quién fue el autor".

El letrado también contó que el testigo identificado como C.S. explicó que había decidido hablar "por un acto de justicia". Para Burlando, el hombre realizó un relato particularmente contundente de lo ocurrido. "Relató con mucha contundencia, mucha memoria todo el episodio", afirmó el abogado.

La valoración del representante de la familia Díaz se produjo después de una jornada en la que el testimonio del vecino permitió reconstruir el momento de mayor tensión entre el cantante y la víctima.

La reconstrucción del momento del crimen

Burlando también describió la secuencia narrada por el testigo durante la audiencia. Según la reconstrucción realizada por el abogado, Cristian Díaz fue quien convocó a Álvarez la noche del crimen.

El letrado relató ante los medios cómo, de acuerdo con el testimonio incorporado al debate, se produjo el ataque. "Un disparo certero al ojo y ahí cae contundentemente como una madera al piso, y luego tres disparos más a la cabeza", describió Burlando sobre la secuencia narrada por el testigo.

La declaración del vecino se convirtió así en uno de los elementos destacados de la tercera audiencia, debido a que había intervenido directamente durante la discusión y pudo observar los momentos previos al disparo.

Burlando destacó el clima del juicio

El abogado querellante también se refirió al desarrollo general del debate y señaló que, desde su perspectiva, el proceso está avanzando sin una fuerte confrontación por parte de la defensa.

"El juicio está transitando por un carril donde no hay mucha oposición de la defensa de Álvarez", afirmó. Burlando también hizo referencia a la actitud que observa en el acusado durante las audiencias.

"Yo veo tranquilo a Álvarez. Hoy hasta les hizo una pregunta a sus abogados", comentó. La observación del abogado se produjo el mismo día en que el músico, al retirarse de la sede judicial, aseguró que se encontraba "tranquilo" y realizó su referencia sobre el futuro veredicto.