Catamarca: amenazaron a un hombre con un arma blanca para robarle el celular en pleno centro

Un grave hecho de inseguridad se registró en inmediaciones de las calles Florida y 9 de Julio, a escasa distancia de la Comisaría Décima, donde un hombre de 68 años fue amenazado con un arma blanca para robarle su teléfono celular.

Según informó Radio Valle Viejo, la víctima, de apellido García, caminaba por la zona cuando fue abordada por un sujeto que, en un primer momento, lo saludó y le solicitó fuego. Al responderle que no tenía, el individuo cambió abruptamente de actitud.

El delincuente lo sujetó del hombro derecho y le apoyó un elemento punzocortante en el cuello, exigiéndole la entrega del celular. Ante la amenaza, el hombre accedió al pedido y el agresor se dio a la fuga inmediatamente del lugar.

Afortunadamente, García no resultó con lesiones físicas, aunque sufrió un fuerte estado de nerviosismo producto del violento episodio, que vuelve a poner en foco la reiteración de hechos delictivos en ese sector de la ciudad.