Catamarca: amenazó con un machete a un hombre y terminó aprehendido

Un procedimiento policial realizado en el barrio 18 Viviendas Sur culminó con la aprehensión de un joven de 23 años, de apellido Palavecino, y el secuestro de un machete, luego de que el individuo fuera señalado como presunto autor de amenazas contra un hombre mayor de edad.

El operativo estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría Seccional Segunda, quienes intervinieron tras tomar conocimiento de una situación de violencia registrada en el sector. Según la información oficial, el joven habría intimidado a la víctima utilizando un arma blanca de grandes dimensiones, lo que motivó la rápida actuación del personal policial para evitar que el episodio escalara a consecuencias más graves.

De acuerdo con el parte suministrado por fuentes policiales, al llegar al lugar los uniformados lograron reducir y aprehender al sospechoso, garantizando la integridad física del damnificado y de los vecinos de la zona. Durante el procedimiento, el machete utilizado en la amenaza fue secuestrado y puesto a disposición de la Justicia, quedando incorporado como elemento de prueba en la causa.

El joven fue trasladado posteriormente a la dependencia policial, donde quedó alojado en calidad de aprehendido, a la espera de las directivas judiciales correspondientes. En tanto, el hecho fue informado a la Fiscalía de Instrucción en feria del Distrito Sur, que tomó intervención inmediata y será la encargada de avanzar con la investigación para determinar las circunstancias exactas del episodio y la eventual imputación penal.

Fuentes consultadas indicaron que el procedimiento se desarrolló sin que se registraran personas lesionadas, gracias a la intervención oportuna del personal policial. No obstante, el hecho generó preocupación entre los vecinos del barrio, quienes manifestaron su inquietud por situaciones de conflicto que, en algunos casos, derivan en episodios de violencia con el uso de armas blancas.

Desde la fuerza remarcaron la importancia de dar aviso inmediato a la Policía ante situaciones de amenaza o agresión, ya que la rápida comunicación permite actuar de manera preventiva y reducir riesgos tanto para las víctimas como para terceros. En ese sentido, destacaron que la presencia policial en el lugar fue determinante para controlar la situación y evitar un desenlace mayor.