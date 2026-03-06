Triple colisión en Ruta Nacional 38: un motociclista resultó herido

Un siniestro vial se registró en la mañana de este viernes en la zona Sur de la Capital, generando la intervención de personal policial, servicios de emergencia y peritos especializados. El hecho ocurrió alrededor de las 07:00 horas sobre la Ruta Nacional N° 38, específicamente a la altura del ingreso al Área Industrial El Pantanillo.

En ese sector, por causas que aún se encuentran bajo investigación, se produjo una colisión que involucró a tres vehículos, lo que derivó en la asistencia médica de uno de los conductores y el despliegue de distintos organismos encargados de realizar las actuaciones correspondientes.

El episodio tuvo lugar en un punto de circulación habitual para trabajadores y transportes que se dirigen hacia el área industrial, lo que motivó la rápida intervención de los organismos de emergencia y de las fuerzas de seguridad para ordenar la situación y avanzar con las tareas de investigación.

Los vehículos y conductores involucrados

De acuerdo con la información difundida, en el siniestro estuvieron involucrados dos motocicletas y un automóvil, cuyos conductores fueron identificados por las autoridades intervinientes.

Los vehículos participantes del hecho fueron una motocicleta Cerro 200 cc., de color bordó, conducida por Kevin Halvor Vitalevi (25), quien se desplazaba acompañado por Esteban Gabriel Herrera (33), otra motocicleta Yamaha YBR 125 cc., de color gris, al mando de Adrián Alejandro Narváez (28) y un automóvil Chevrolet Celta gris, en el que viajaba Walter Daniel Romero (44).

La colisión entre estos tres vehículos se produjo en circunstancias que aún no fueron determinadas y que forman parte de la investigación en curso.

Asistencia médica y traslado del motociclista herido

Como consecuencia directa del siniestro, Adrián Alejandro Narváez (28) resultó con lesiones que requirieron atención médica inmediata. Ante esta situación, se solicitó la intervención de profesionales del Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME).

Los facultativos médicos que acudieron al lugar del hecho brindaron asistencia primaria al joven lesionado y posteriormente dispusieron su traslado al Hospital San Juan Bautista, donde continuó recibiendo atención médica.

El operativo sanitario se llevó a cabo en el mismo escenario del siniestro, mientras las autoridades policiales iniciaban las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias en las que se produjo la colisión.

Tras el incidente, se desplegó un operativo de intervención y relevamiento técnico para registrar los elementos necesarios que permitan reconstruir la dinámica del siniestro.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría Décima Primera, peritos del Laboratorio Satélite y sumariantes de la Unidad Judicial N° 2.

El personal especializado realizó tareas de peritaje y recolección de datos en la escena del hecho, con el objetivo de establecer cómo se produjo la colisión entre los tres vehículos.

Estas actuaciones forman parte del procedimiento habitual en este tipo de episodios viales, en los que se deben documentar las condiciones del lugar, la posición de los vehículos involucrados y cualquier otro elemento relevante para el análisis posterior.

Las actuaciones iniciadas tras el siniestro se desarrollan bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, organismo encargado de supervisar la investigación y determinar las responsabilidades correspondientes.