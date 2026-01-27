Catamarca: La crecida de un río arrastró una moto en Andalgalá

Un episodio vinculado a la crecida de ríos se registró anoche en el departamento Andalgalá, donde una motocicleta fue arrastrada por el caudal de agua en el Río del Campo, en el tramo que conduce al paraje El Durazno.

Según informaron fuentes policiales, numerarios de la Comisaría de Aconquija llegaron al lugar tras ser alertados por un llamado telefónico. Al arribar al paraje Buena Vista, constataron que una motocicleta Motomel Skua 150 cc. estaba siendo llevada por la corriente del río.

Ante la situación, y con la colaboración de Bomberos Voluntarios, los efectivos realizaron un intenso operativo que permitió alcanzar el rodado y retirarlo de la correntada, evitando mayores daños.

De acuerdo con la información oficial, la motocicleta pertenece a un joven que había intentado cruzar el río, momento en el que el vehículo fue arrastrado por la crecida. Finalmente, el rodado fue remitido a la dependencia policial correspondiente.

El hecho vuelve a poner en foco los riesgos de circular por ríos y badenes durante períodos de aumento del caudal, una situación frecuente en distintas zonas del interior de Catamarca.