En Fiambalá

Catamarca: Decomisaron huevos sin rotulación durante controles bromatológicos

La Dirección de Bromatología realizó operativos sobre rutas de la jurisdicción, en conjunto con Gendarmería Nacional. Se detectó mercadería sin rótulos y falta de habilitación comercial, en el marco de acciones para reforzar la seguridad alimentaria en Catamarca.

27 Enero de 2026 22.44

La Dirección de Bromatología llevó adelante este martes controles de transporte de sustancias alimenticias en rutas de Fiambalá, como parte de un operativo conjunto con Gendarmería Nacional, orientado a garantizar el cumplimiento de la normativa sanitaria vigente en Catamarca.

Durante los procedimientos, las autoridades decomisaron huevos que no contaban con los rótulos correspondientes, condición obligatoria para su comercialización y trazabilidad. Además, se labraron notificaciones por falta de habilitación comercial y por la ausencia del carnet de manipulador de alimentos, requisitos establecidos por la legislación sanitaria.

Desde el área informaron que estos controles continuarán realizándose en días y horarios indefinidos, con el objetivo de fortalecer la seguridad alimentaria, prevenir riesgos para la salud de la población y asegurar el cumplimiento de las normas que regulan el transporte y la comercialización de alimentos en la provincia.

