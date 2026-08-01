"Lo voy a hacer picadillo": la frase por la cual la madre de "Pipi" fue indagada

La madre del niño de 3 años conocido públicamente como "Pipi" declaró este sábado durante casi tres horas ante el fiscal de Instrucción Ricardo Córdoba Andreatta, quien la imputó por el delito de amenazas simples en el marco de la investigación que se sigue por la denuncia presentada por el padre del pequeño.

Durante la audiencia, el representante del Ministerio Público le atribuyó una serie de mensajes de voz que, según la investigación, la mujer habría enviado a unas amigas y que posteriormente llegaron al padre del niño. Entre las expresiones incorporadas al expediente figura una de las frases que sustenta la acusación: "Lo voy a hacer picadillo y dárselo de comer a su papá", además de otras manifestaciones consideradas amenazantes contra la integridad física del menor.

Tras escuchar la imputación, la mujer decidió prestar declaración. Su exposición se extendió por casi tres horas, aunque hasta el momento no trascendió oficialmente el contenido de sus dichos.

Finalizada la indagatoria, fue trasladada nuevamente a la Comisaría de la Mujer, donde continuará detenida mientras el fiscal solicita la planilla de antecedentes y resuelve su situación procesal.

En tanto, el padrastro del niño, que había sido detenido junto a la mujer el jueves pasado, recuperó la libertad luego de que la Fiscalía dispusiera el cese de su arresto al no existir, por el momento, elementos para mantener la medida en su contra.

La investigación continúa con distintas medidas ordenadas por la Fiscalía para determinar las responsabilidades penales en la causa.