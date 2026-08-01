Catamarca: detuvieron a una mujer y secuestraron ansiolíticos en operativos antidrogas

Una mujer de 53 años fue detenida y se secuestraron ansiolíticos durante una serie de procedimientos realizados por personal policial en las terminales de ómnibus de Belén y de San Fernando del Valle de Catamarca, en el marco de una investigación con intervención de la Justicia Federal.

Según informó la Policía, efectivos del Grupo Antinarcóticos de Unidades Regionales (GAUR), tras realizar tareas investigativas y con conocimiento del Juzgado Federal interviniente, llevaron adelante un operativo en la Terminal de Ómnibus de la ciudad de Belén.

En ese procedimiento, los uniformados incautaron diez blísters que contenían un total de 100 comprimidos de Midazolam de 15 miligramos.

La investigación continuó en la Terminal de Ómnibus de la Capital, donde personal de la División Inteligencia concretó otro procedimiento que culminó con la detención de una mujer de 53 años.

Durante el operativo, los efectivos también secuestraron dos teléfonos celulares y 62 recortes con comprimidos de Clonazepam de 0,5 miligramos y Carbamazepina Denver Farma de 200 miligramos.

Por disposición de la Justicia Federal, la mujer quedó a disposición de la causa, mientras que los elementos secuestrados fueron incorporados a la investigación para determinar su procedencia y el destino que tenían los medicamentos.