Catamarca: aprehenden a dos arrebatadores y recuperan lo sustraído

En la jornada de ayer, efectivos de la División Investigaciones de la Policía de la Provincia realizaron tareas de su especialidad que derivaron en la aprehensión de dos hombres, señalados como presuntos autores de un arrebato ocurrido en el sur de la Capital. El procedimiento tuvo lugar en inmediaciones de la esquina de las calles Pablo Neruda y Domingo Iturralde, donde los numerarios policiales aprehendieron a dos sujetos de apellidos Iramay, de 30 años, y Herrera, de 25 años.

De acuerdo con la información policial, ambos estarían vinculados con un hecho en el que una joven mujer mayor de edad habría sido despojada de sus pertenencias mediante la modalidad de arrebato.

La investigación se inició luego de que la damnificada radicara la correspondiente denuncia penal en la Unidad Judicial N° 6. Según lo informado, después de apoderarse de los elementos, los presuntos autores se habrían dado a la fuga a bordo de una motocicleta.

El arrebato y la posterior fuga

El hecho investigado tuvo como víctima a una joven mujer mayor de edad, quien realizó la denuncia ante las autoridades judiciales luego de haber sufrido el presunto arrebato.

Según la información suministrada, las personas señaladas como sospechosas habrían utilizado esa modalidad para apoderarse de elementos que pertenecían a la mujer. Una vez concretado el hecho, se habrían retirado del lugar a bordo de una motocicleta, lo que dio inicio a las tareas de pesquisa por parte de los efectivos de la División Investigaciones.

La denuncia presentada en la Unidad Judicial N° 6 permitió formalizar la intervención correspondiente y avanzar posteriormente con las tareas investigativas que llevaron a la identificación y aprehensión de los dos sujetos.

Registros domiciliarios en dos barrios

La investigación continuó luego de las aprehensiones y permitió que los efectivos policiales materializaran registros domiciliarios en los barrios Acuña Isí y Santa Marta. Durante esos procedimientos, los investigadores lograron recuperar elementos que serían parte de los objetos sustraídos durante el presunto arrebato.

Entre los elementos recuperados se encuentran una cartera negra y un teléfono celular Samsung A-50. Ambos objetos quedaron en calidad de secuestro y fueron puestos a disposición de la autoridad judicial correspondiente, mientras continúa el proceso relacionado con el hecho investigado.

Luego de ser recuperados, la cartera y el teléfono celular fueron puestos en calidad de secuestro a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste.

Tras el procedimiento, Iramay, de 30 años, y Herrera, de 25 años, fueron trasladados y alojados en una dependencia policial. Ambos permanecen a disposición de las autoridades mientras se aguardan nuevas directivas por parte de la Justicia interviniente.