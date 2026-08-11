Crimen de La Ciénaga: concluyó la audiencia de agravios planteada por la defensa de Toranzo

Este martes se llevó a cabo en la Sala Penal de la Corte de Justicia la audiencia de agravios relacionada con el crimen de Fernando Reyes, ocurrido entre el 3 y el 4 de diciembre de 2022 en la localidad de La Ciénaga, departamento Belén.

El proceso llega a esta instancia luego de que, en abril de este año, un jurado popular y la Justicia dictaran prisión perpetua para dos coautores, además de establecer una condena menor por encubrimiento. La audiencia permitió que las distintas partes expusieran sus argumentos respecto de la sentencia y de los planteos realizados por las defensas. En particular, la defensa de Simón Alcides Toranzo, condenado a pena de prisión perpetua, formalizó la audiencia de agravios y planteó una serie de nulidades vinculadas con la condena.

A partir de esta presentación, la Sala Penal deberá analizar los argumentos expuestos durante la jornada antes de adoptar una decisión.

Los cuestionamientos planteados por la defensa

El fiscal Alejandro Dalla Lasta explicó que el imputado Toranzo formuló planteos de carácter técnico relacionados con la sentencia. Entre los cuestionamientos mencionados por el funcionario judicial se encuentra la consideración de la prueba producida durante el juicio. Según explicó, la defensa sostuvo que el jurado no valoró adecuadamente la prueba que fue producida.

También se planteó un cuestionamiento respecto de la calificante del agravante, que la defensa consideró que tampoco correspondía por una cuestión de índole jurídica. La discusión quedó así centrada en aspectos técnicos y jurídicos de la sentencia, además de la valoración que se realizó de la prueba durante el proceso.

Dalla Lasta explicó que, después de los planteos formulados por la defensa, se dio intervención a todas las partes para que pudieran exponer sus respectivos argumentos. "Así que se recorrió vista a todas las partes y cada uno argumentó lo que correspondía. Obviamente que pidieron la absolución del acusado", señaló el fiscal.

De esta manera, la defensa de Toranzo sostuvo sus cuestionamientos y solicitó que el condenado fuera absuelto, mientras que el Ministerio Público mantuvo una postura contraria a ese pedido.

El pedido del Ministerio Público

Frente a los planteos realizados por la defensa, el Ministerio Público sostuvo la validez de la sentencia y solicitó que los recursos fueran rechazados.

Dalla Lasta indicó que el Ministerio Público pidió expresamente que se confirme la sentencia y se rechacen los planteos casatorios. "Y el Ministerio Público se mantuvo en esa cuestión, obviamente solicitó que se confirme la sentencia y que se rechacen los planteos casatorios", expresó.

El fiscal defendió así la legalidad del proceso y del veredicto emitido en el marco del juicio, al considerar que no existieron vulneraciones de las garantías constitucionales. La posición del Ministerio Público se contrapone a la pretensión de la defensa, que busca revertir la condena mediante los cuestionamientos formulados durante esta audiencia.

La discusión sobre la alevosía

Durante sus declaraciones, el fiscal también recordó los términos del veredicto y señaló que la condena contempló la alevosía y la participación de dos o más personas.

En este punto aparece otro de los aspectos jurídicos que fueron discutidos en el marco del proceso. En relación con el caso de María del Valle Villagra, quien fue condenada a 3 años y 2 meses de prisión, se planteó una cuestión relacionada con la calificación de encubrimiento.

Según explicó Dalla Lasta, al existir una calificación de encubrimiento, no correspondía la agravante de la participación de dos o más personas, debido a que técnicamente no podía configurarse esa circunstancia bajo esa calificación. "Por lo tanto, no correspondía la agravante de la participación de dos o más personas porque al haber una calificación de encubrimiento no se daba esta", explicó.

El fiscal indicó que esta cuestión fue advertida durante el proceso y que el juez, en su momento, corrió traslado a las partes para analizar de qué manera podía resolverse.

Otro de los puntos señalados por el fiscal estuvo relacionado con el procedimiento seguido cuando se detectó esa cuestión jurídica. Dalla Lasta explicó que el juez había puesto la situación en conocimiento de las partes para determinar cómo resolverla. Según relató, las defensas estuvieron de acuerdo con que se explicara cuál era el error y con que pudieran volver a deliberar.

"Eso es lo que pasó y ahora lo están criticando a pesar de que ellos mismos habían consentido ese trámite", sostuvo el fiscal.

Desde la perspectiva del Ministerio Público, ese antecedente resulta relevante para responder a los cuestionamientos formulados actualmente por las defensas. El funcionario judicial sostuvo que el procedimiento fue aceptado oportunamente y que, por lo tanto, no se produjo una vulneración de las garantías constitucionales.

"No hubo ninguna vulneración a las garantías constitucionales y el veredicto fue totalmente legal", afirmó Dalla Lasta.

La Sala Penal deberá analizar los argumentos

Con la conclusión de la audiencia de agravios, la causa ingresa ahora en una nueva etapa. La Sala Penal de la Corte de Justicia deberá estudiar los argumentos planteados por cada una de las partes y, posteriormente, resolver sobre los cuestionamientos formulados.

La audiencia permitió que la defensa de Toranzo expusiera sus planteos de nulidad y su pedido de absolución, mientras que el Ministerio Público sostuvo la necesidad de confirmar la sentencia y rechazar los planteos casatorios.

Entre los puntos discutidos quedaron la valoración de la prueba por parte del jurado, la procedencia de determinadas calificantes y el trámite seguido ante la cuestión relacionada con la participación de dos o más personas y la condena por encubrimiento.