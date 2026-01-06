Catamarca: aprehendieron a un hombre tras una persecución y secuestraron una moto y autopartes

Un hombre de 30 años fue aprehendido este martes en la localidad de San Isidro, departamento Valle Viejo, luego de protagonizar una persecución policial y agredir a un efectivo durante un intento de fuga. Además, se secuestró el vehículo en el que circulaba y las autopartes que transportaba.

El hecho ocurrió mientras efectivos de la Comisaría de San Isidro realizaban recorridos preventivos por la avenida Dr. Enrique Ocampo, cuando intentaron identificar a un sujeto que se desplazaba a bordo de una motocicleta Motomel DLX 110 cc., llevando una caja con cachas de motocicleta.

Al advertir la presencia policial, el individuo habría emprendido la huida y, durante la fuga, arrojó una patada a un cabo de Policía que se trasladaba en una unidad móvil, provocando que cayera del rodado. Posteriormente, continuó su escape e ingresó sin autorización a un domicilio ubicado en inmediaciones del ingreso al barrio 140 Viviendas.

Finalmente, el hombre, de apellido Puente, fue interceptado y aprehendido en el interior del inmueble. Tanto la motocicleta como las cachas de motocicleta que transportaba quedaron en calidad de secuestro.

Por lo ocurrido, se invitó a los damnificados a radicar la denuncia correspondiente en la Unidad Judicial N° 10. Intervino la Fiscalía de Instrucción en feria del Distrito Este, desde donde se impartieron las medidas a seguir.