Catamarca: aprehendieron a un joven acusado de agredir a su hermano y amenazar a su madre

Un nuevo hecho de violencia intrafamiliar se registró en la zona sur de la Capital, donde efectivos policiales debieron intervenir tras un llamado de emergencia. El procedimiento tuvo lugar en la Manzana "A" del barrio San Antonio Sur, luego de un requerimiento cursado a través del SAE-911.

De acuerdo con la información oficial, personal del COEM-Kappa se hizo presente en el lugar para verificar la situación y adoptar las medidas correspondientes. Una vez en el domicilio señalado, los uniformados procedieron a la aprehensión de un joven de apellido Puentes, de 26 años, señalado como presunto autor de agresiones y amenazas contra integrantes de su propio grupo familiar.

El operativo se enmarca en la respuesta inmediata que brindan las fuerzas de seguridad ante llamados de emergencia, activando los protocolos previstos para este tipo de situaciones.

Agresión física y amenazas

Según lo informado, el joven habría agredido físicamente a su hermano en primera instancia. Posteriormente, habría intentado hacer lo propio con su progenitora, a quien además le habría proferido amenazas.

Los hechos motivaron la intervención policial y la inmediata aprehensión del sospechoso, con el objetivo de resguardar la integridad de las personas damnificadas y poner al presunto agresor a disposición de la Justicia.

El hecho quedó encuadrado en el ámbito de la Justicia penal, que ahora deberá avanzar en la investigación correspondiente.

Traslado y actuación judicial

Tras la aprehensión, el joven fue trasladado y alojado en la Comisaría Novena, dependencia que corresponde por jurisdicción al sector donde ocurrió el episodio.

El procedimiento quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, que deberá determinar las medidas procesales a seguir en función de las actuaciones y de las denuncias que eventualmente se formalicen.

En paralelo, se invitó a los damnificados a radicar las denuncias penales correspondientes en la Unidad Judicial N° 9, paso clave para formalizar la intervención judicial y dar curso a las actuaciones legales pertinentes.