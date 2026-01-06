Catamarca: aprehendieron a un joven por amenazar a su hermano y arrestaron a otras dos personas por disturbios

Efectivos policiales realizaron distintos procedimientos durante las últimas horas en la ciudad Capital, que derivaron en la aprehensión de un joven acusado de amenazar a su propio hermano y en el arresto de otras dos personas por infracciones al Código de Faltas de la Provincia.

Amenazó a su hermano con un cuchillo y un tenedor

En la intersección de las calles San Luis y Dr. Juan B. Justo, personal de la Comisaría Sexta aprehendió a un joven de apellido Rodríguez, de 29 años, quien habría amenazado con un cuchillo y un tenedor a su hermano, un hombre de 31 años.

Tras el hecho, los utensilios utilizados quedaron en calidad de secuestro. El presunto autor fue puesto a disposición de la Fiscalía de Instrucción en feria del Distrito Este, mientras que se invitó al damnificado a radicar la denuncia correspondiente en la Unidad Judicial N° 6.

Dos arrestos por desorden en la vía pública

En otro procedimiento, realizado en el Paseo de la Fe, efectivos del Comando de Operaciones Preventivas (COP) arrestaron a un sujeto de apellido Lavelli, de 21 años, quien habría proferido insultos contra transeúntes y posteriormente contra el personal policial interviniente.

Más tarde, en la esquina de las calles San Martín y Maipú, motoristas del COEM-Kappa arrestaron a un joven de apellido Rodríguez, de 20 años, quien habría causado desorden en la vía pública.

Ambas personas fueron alojadas en la Comisaría Primera, correspondiente por jurisdicción, por supuestas infracciones al Código de Faltas de la Provincia.