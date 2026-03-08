Catamarca: Aprehendieron a una mujer por agredir a otra en la peatonal

Una mujer fue aprehendida durante la noche del sábado tras protagonizar un episodio de violencia en la Peatonal Rivadavia, en el centro de San Fernando del Valle de Catamarca.

De acuerdo con fuentes policiales, alrededor de las 23:20, efectivos del Comando de Operaciones Preventivas (COP) realizaban recorridos de prevención por la zona cuando intervinieron en un incidente ocurrido entre las calles Mota Botello y Mate de Luna.

En ese lugar, los uniformados procedieron a la aprehensión de una mujer de apellido Gómez (31), quien momentos antes habría agredido físicamente a otra mujer mayor de edad.

Tras el procedimiento, la sospechosa fue trasladada a la Comisaría de la Mujer por personal de la Seccional Primera, donde quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción del Distrito Este, desde donde se impartieron las medidas a seguir.

En tanto, la persona damnificada fue invitada a radicar la denuncia penal correspondiente en el Precinto Judicial N°1.