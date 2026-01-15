Catamarca: Apuñaló a un policía para evitar ser detenido junto a su hijo por robar celulares

Un violento episodio se registró durante la madrugada de este jueves en el barrio San Martín, cuando un hombre atacó con un arma blanca a un efectivo policial para evitar ser aprehendido junto a su hijo menor de edad. Ambos estaban en posesión de 16 teléfonos celulares robados y dos tablets.

El procedimiento se inició alrededor de la 1:00, cuando personal de la Comisaría Décima fue alertado por un vecino, quien denunció que dos sujetos habían sustraído cableado del tendido eléctrico y se dieron a la fuga.

Con las características aportadas, y con apoyo de efectivos del GIR-Sur y del COEM-Kappa, los uniformados lograron demorar a un adolescente de 17 años en las inmediaciones. En su poder secuestraron una bolsa con 16 teléfonos celulares de distintas marcas y modelos, además de dos tablets, sin que pudiera justificar su procedencia.

El presunto cómplice, un hombre de apellido Aguirre, de 39 años, huyó a pie, lo que dio inicio a una persecución que finalizó en la Manzana N° 94 del barrio Monte Cristo.

Durante la huida, el sujeto atacó a un oficial ayudante con un cuchillo, que impactó en el chaleco protector, a la altura del omóplato derecho, evitando que el efectivo resultara herido de gravedad.

Finalmente, el arma blanca fue secuestrada y ambos individuos quedaron a disposición de la Fiscalía Penal Juvenil en feria. En tanto, el policía agredido radicó la denuncia penal correspondiente.