Catamarca: Apuñaló a un policía para evitar ser detenido junto a su hijo por robar celulares

El hecho ocurrió de madrugada en el sur de la Capital. El agresor atacó con un cuchillo a un oficial durante una persecución. El arma impactó en el chaleco antibalas y no hubo heridos de gravedad.

(Foto ilustrativa)

15 Enero de 2026 16.01

Un violento episodio se registró durante la madrugada de este jueves en el barrio San Martín, cuando un hombre atacó con un arma blanca a un efectivo policial para evitar ser aprehendido junto a su hijo menor de edad. Ambos estaban en posesión de 16 teléfonos celulares robados y dos tablets.

El procedimiento se inició alrededor de la 1:00, cuando personal de la Comisaría Décima fue alertado por un vecino, quien denunció que dos sujetos habían sustraído cableado del tendido eléctrico y se dieron a la fuga.

Con las características aportadas, y con apoyo de efectivos del GIR-Sur y del COEM-Kappa, los uniformados lograron demorar a un adolescente de 17 años en las inmediaciones. En su poder secuestraron una bolsa con 16 teléfonos celulares de distintas marcas y modelos, además de dos tablets, sin que pudiera justificar su procedencia.

El presunto cómplice, un hombre de apellido Aguirre, de 39 años, huyó a pie, lo que dio inicio a una persecución que finalizó en la Manzana N° 94 del barrio Monte Cristo.

Durante la huida, el sujeto atacó a un oficial ayudante con un cuchillo, que impactó en el chaleco protector, a la altura del omóplato derecho, evitando que el efectivo resultara herido de gravedad.

Finalmente, el arma blanca fue secuestrada y ambos individuos quedaron a disposición de la Fiscalía Penal Juvenil en feria. En tanto, el policía agredido radicó la denuncia penal correspondiente.

