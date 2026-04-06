Catamarca: un arrestado por agresión tras un episodio en un boliche

Un hombre de 40 años fue arrestado en averiguación del hecho en la ciudad de Santa María, luego de un procedimiento llevado adelante por personal de la Comisaría Departamental Santa María.

El operativo tuvo lugar en un local bailable de esa ciudad del departamento homónimo, hasta donde llegaron los efectivos tras tomar conocimiento de un episodio que derivó en la intervención policial.

De acuerdo con la información suministrada, el sujeto fue inmediatamente trasladado y alojado en la dependencia policial, quedando a disposición de la Fiscalía de la Cuarta Circunscripción Judicial, que ahora deberá avanzar con las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del caso.

La denuncia de su expareja

Según se informó, el hombre fue sindicado por su expareja, una mujer mayor de edad, como el presunto autor de una secuencia de violencia que se habría iniciado con insultos. Siempre de acuerdo con el señalamiento realizado por la denunciante, la situación luego escaló hacia una agresión física contra un joven de apellido Vázquez, hecho que motivó el arresto preventivo mientras se desarrollan las averiguaciones judiciales.

La intervención policial se centró en preservar el orden en el lugar y poner al sospechado a disposición de la Justicia, en el marco de una causa que quedó bajo la órbita de la fiscalía competente de la Cuarta Circunscripción Judicial.

El proceso judicial

Por el momento, la medida adoptada fue el arresto en averiguación del hecho, una instancia que permite a la Justicia y a la fuerza policial avanzar con la recolección de testimonios y elementos vinculados con lo sucedido.

La actuación policial y judicial se orienta ahora a establecer con precisión la mecánica del episodio denunciado y las responsabilidades que pudieran surgir de la investigación.

Asistencia para víctimas de violencia

En el marco de este tipo de hechos, se recordó que las mujeres víctimas de violencia familiar y de género cuentan con canales de asistencia y denuncia permanentes.

Las líneas habilitadas son 144 y 911.

Se trata de vías de contacto gratuitas y anónimas, disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año, para brindar orientación, contención y activar la intervención de los organismos correspondientes ante situaciones de violencia.

El caso ocurrido en Santa María quedó ahora bajo análisis judicial, mientras el hombre arrestado permanece alojado en la dependencia policial a la espera de las próximas medidas que disponga la fiscalía.