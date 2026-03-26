Catamarca: arrestaron a dos hombres tras una violenta pelea

Un episodio de violencia física entre dos hombres motivó un operativo policial en el departamento Valle Viejo, que culminó con la detención de ambos involucrados. El hecho se registró en inmediaciones del barrio Facundo Quiroga, en la localidad de Sumalao, donde intervino personal especializado de la fuerza.

La actuación estuvo a cargo de la Unidad Femenina de Infantería (UFI-Valkira), que se constituyó en el lugar tras advertir la situación. Allí, los efectivos procedieron a arrestar a dos personas que se encontraban protagonizando una agresión física mutua.

Los detenidos fueron identificados por sus apellidos como Lombardo, de 40 años, y Nieto, de 31 años, quienes habrían sido sorprendidos en pleno enfrentamiento.

Un operativo en flagrancia

Según la información disponible, la intervención policial se produjo en el momento en que ambos hombres se encontraban agrediéndose físicamente, lo que permitió a los efectivos actuar de manera inmediata.

El procedimiento se desarrolló bajo un esquema de actuación directa en el lugar de los hechos, lo que permitió controlar la situación y evitar una escalada mayor de violencia en la zona.

La rápida intervención del personal policial resultó determinante para contener el conflicto y proceder al arresto de los involucrados.

Traslado y actuaciones judiciales

Una vez controlada la situación, los dos hombres fueron trasladados y alojados en la Comisaría de Sumalao, dependencia que tiene jurisdicción en la zona donde ocurrió el hecho.

En la sede policial, se iniciaron las actuaciones de rigor, conforme a los procedimientos establecidos para este tipo de situaciones. Estas instancias incluyen la documentación del hecho, la identificación de los implicados y la puesta en conocimiento de las autoridades correspondientes.

El proceso administrativo y judicial continúa su curso bajo la órbita de la comisaría interviniente, donde permanecen alojados los arrestados.