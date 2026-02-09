  • Dólar
Violento asalto

Catamarca: atacaron a un joven con una gomera en Pozo El Mistol

El hecho ocurrió de madrugada, cerca del Cementerio Municipal. La víctima, oriunda de Capayán, fue interceptada por dos delincuentes encapuchados que lo golpearon con piedras y le robaron sus pertenencias.

9 Febrero de 2026 11.34

Un grave episodio de inseguridad se registró en la madrugada del sábado 7 en Pozo El Mistol, departamento Valle Viejo, donde un joven de 25 años fue víctima de un violento asalto en inmediaciones del Cementerio Municipal.

Según la denuncia, el hecho ocurrió alrededor de las 01:34, cuando la víctima, domiciliada en Nueva Coneta, departamento Capayán, transitaba por el sector y fue interceptada por dos sujetos encapuchados.

El ataque fue directo y de extrema violencia. Uno de los delincuentes utilizó una gomera para dispararle una piedra, que impactó de lleno en el mentón del joven, mientras el otro lo rodeaba. Posteriormente, ambos comenzaron a arrojarle más piedras y a amenazarlo de muerte, obligándolo a entregar sus pertenencias.

La situación generó momentos de pánico en la zona. Vecinos que residen en viviendas lindantes al cementerio se alertaron al escuchar los gritos desesperados y los pedidos de auxilio de la víctima. Sin embargo, los agresores lograron huir antes de que alguien pudiera intervenir.

Tras el ataque, los asaltantes le sustrajeron un teléfono celular y una billetera que contenía documentación personal y de la motocicleta. Luego escaparon por un descampado, aprovechando la escasa iluminación del lugar.

Debido a que ambos delincuentes se encontraban encapuchados, el damnificado no pudo reconocerlos ni aportar datos precisos que permitan su identificación.

