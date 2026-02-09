Dramático rescate en Puerto Madero: una mujer fue trasladada de urgencia tras arrojarse a los diques

Una jornada de extrema tensión se vivió este viernes en el barrio porteño de Puerto Madero, cuando un operativo de emergencia debió desplegarse de manera inmediata para rescatar a una mujer que se había arrojado a las aguas de los diques. El incidente tuvo lugar en una zona estratégica y transitada, específicamente sobre la calle Pierina Dealessi al 1900, en el tramo comprendido entre las calles Camila O'Gorman y la avenida Elvira Rawson de Dellepiane, un sector aledaño a la Reserva Ecológica.

El hecho generó una rápida movilización de los servicios de seguridad y salud, luego de que las autoridades recibieran el alerta sobre la presencia de una persona en el agua. Según precisaron fuentes oficiales, la situación requirió una respuesta coordinada y urgente debido a la peligrosidad del entorno y el estado crítico en el que se encontraba la damnificada tras el impacto.

Un despliegue coordinado de fuerzas de seguridad

El rescate fue liderado por efectivos de la Prefectura Naval Argentina, quienes encabezaron las maniobras para extraer a la víctima de las aguas del dique. El procedimiento no fue una tarea aislada, sino que contó con el respaldo técnico y logístico de los Bomberos de la Ciudad, quienes brindaron apoyo fundamental en las maniobras de seguridad en la ribera. Asimismo, personal de la Policía porteña trabajó en el lugar para custodiar el perímetro y facilitar el libre movimiento de las unidades de emergencia.

Tras el alerta inicial, el sistema de salud actuó con celeridad desplazando dos móviles del SAME directamente al sitio del incidente. La celeridad de los rescatistas fue determinante para retirar a la mujer de la superficie y comenzar con las maniobras de asistencia médica necesarias para intentar estabilizarla antes de su retiro definitivo de la zona.

Traslado y situación clínica actual

Una vez que la mujer de 31 años fue sacada del agua, recibió las primeras atenciones de emergencia en el lugar. Sin embargo, su estado revestía gravedad, lo que obligó a los profesionales de la salud a trasladarla de forma inmediata y en estado inconsciente hacia el Hospital Argerich, ubicado en el barrio de La Boca. En este centro asistencial, la mujer quedó internada bajo observación para recibir atención médica especializada y evaluar posibles daños internos derivados de la caída y la inmersión.

Hasta el momento, no han trascendido detalles oficiales que permitan esclarecer las circunstancias que motivaron el hecho. Las autoridades policiales y judiciales trabajan para establecer la secuencia exacta de los acontecimientos y reconstruir lo sucedido en la zona de los diques. Mientras tanto, se aguarda un nuevo parte médico que brinde información sobre la evolución de la salud de la damnificada, quien permanece bajo cuidado profesional en el mencionado nosocomio.