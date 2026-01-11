Catamarca: atacó a escopetazos a un perro y amenazó a policías

Tras una denuncia penal, efectivos de la Subcomisaría de San Pedro, en el departamento Santa Rosa, Catamarca, aprehendieron a un hombre de apellido Barraza, de 40 años, acusado de efectuar un disparo con una escopeta contra un perro y de amenazar a personal policial.

De acuerdo con la información oficial, el sujeto fue denunciado por realizar un disparo contra un can perteneciente a un vecino de la zona. Durante el procedimiento, además, habría intentado amedrentar a los efectivos intervinientes exhibiendo el arma de fuego.

La situación se tornó aún más tensa cuando el individuo adoptó una actitud agresiva contra un sargento de la Policía, lo que motivó su inmediata reducción y aprehensión por parte del personal actuante.

Finalmente, la escopeta utilizada quedó en calidad de secuestro y el agresor fue trasladado a la seccional policial, donde permanece alojado a disposición de la Fiscalía de Instrucción en feria del Distrito Este, que interviene en la investigación del hecho.