Un incendio vehicular registrado durante la noche de ayer motivó la intervención de efectivos de la Dirección Bomberos de la Policía de la Provincia, quienes acudieron hasta la intersección de avenida Presidente Castillo y calle Alférez Segura, luego de tomar conocimiento de que se estaba produciendo un siniestro en el lugar.

El procedimiento se desarrolló alrededor de las 21:40, cuando los numerarios llegaron hasta el sector y constataron la presencia de un foco ígneo que afectaba a un automóvil. Se trataba de un Fiat Uno de color gris, propiedad de un hombre, en cuyo interior se habría iniciado el fuego por motivos que todavía son materia de investigación.

Las llamas provocaron daños materiales totales

Una vez en el lugar, los efectivos desplegaron las tareas propias de su especialidad para controlar la situación y evitar que el incendio continuara avanzando. Tras las maniobras correspondientes, lograron sofocar las llamas, aunque la intensidad del fuego provocó importantes consecuencias sobre el vehículo.

De acuerdo con la información del procedimiento, el rodado terminó con daños materiales totales, como consecuencia del incendio que se habría originado en su interior.

Hasta el momento, las circunstancias que desencadenaron el siniestro no fueron establecidas, por lo que las causas permanecen bajo investigación.

Intervención policial y actuaciones judiciales

En el marco del operativo también colaboró personal de la Comisaría Tercera, que participó en las tareas vinculadas al procedimiento realizado en la zona.

Por otra parte, sumariantes de la Unidad Judicial N° 3 llevaron adelante las actuaciones de rigor para documentar lo ocurrido y avanzar con las diligencias correspondientes.

La intervención judicial quedó bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, desde donde se impartieron las disposiciones pertinentes para el desarrollo de las actuaciones.