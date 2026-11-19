Durante la jornada de ayer, una mujer se presentó espontáneamente en la Comisaría Departamental Belén para informar sobre la ausencia de su sobrino, un hombre de 40 años de edad, quien se habría retirado de su domicilio a bordo de una motocicleta tipo 110 cc.

De acuerdo con lo manifestado por la mujer ante los efectivos policiales, el hombre presuntamente se habría ausentado con intenciones de atentar contra su propia vida. La situación motivó la inmediata intervención del personal policial, que puso en marcha un operativo de búsqueda para dar con su paradero.

A partir de la información aportada, los efectivos comenzaron a realizar distintos recorridos y tareas de rastrillaje, con el objetivo de localizar al hombre y poder asistirlo. La búsqueda requirió un despliegue de personal y recursos en distintos sectores, además de la colaboración de organismos y personas con conocimiento de la zona.

Quiénes participar del rescate

Ante la situación planteada, la Policía inició de inmediato las tareas para encontrar al hombre. El procedimiento contó con la participación de efectivos de distintas dependencias y grupos, junto con instituciones y colaboradores que se sumaron al despliegue.

En el operativo intervinieron:

Efectivos policiales de la jurisdicción.

Personal de Defensa Civil.

Integrantes de Bomberos Voluntarios.

Baqueanos de la zona, que colaboraron durante las tareas de búsqueda.

Numerarios de los grupos de Infantería.

Personal de la Patrulla Motorizada.

La participación conjunta permitió ampliar los recorridos y avanzar con las tareas de localización. Mientras los efectivos desarrollaban el procedimiento, la colaboración de los baqueanos y de los distintos equipos resultó parte del despliegue organizado para llegar hasta el sector donde finalmente fue encontrado el hombre.

La búsqueda se extendió hasta el paraje identificado como Puesto de Don Toranzo, donde los participantes del operativo lograron localizar a la persona que era buscada.

El hallazgo en Puesto de Don Toranzo

Luego de los amplios recorridos realizados, los efectivos y el personal que participaba de las tareas llegaron hasta el sector denominado Puesto de Don Toranzo. Allí encontraron al hombre de 40 años cuya ausencia había sido comunicada por su tía en la dependencia policial.

El hallazgo permitió avanzar hacia una nueva etapa del procedimiento: el descenso desde el lugar y el traslado para que pudiera recibir atención sanitaria. Debido a las características del sector y a las condiciones del procedimiento, el personal interviniente efectuó el descenso utilizando una camilla. Este elemento fue empleado para trasladar al hombre desde el sitio donde había sido localizado y posibilitar su asistencia posterior.

La intervención no concluyó con el hallazgo, sino que continuó con las tareas necesarias para concretar el traslado y garantizar que recibiera atención médica.

Descenso en camilla y traslado al hospital

Una vez localizado, el hombre fue descendido del lugar por el personal que participaba del operativo. Para realizar esa tarea, los intervinientes utilizaron una camilla, mediante la cual efectuaron el traslado hasta el punto en el que pudo recibir asistencia de los profesionales de la salud.

Posteriormente, fue atendido por personal sanitario y trasladado en una ambulancia hasta el nosocomio local. Allí quedó internado, bajo custodia policial.

De esta manera, el procedimiento desplegado desde la presentación espontánea de la mujer en la Comisaría Departamental Belén culminó con la localización del hombre y su derivación al centro de salud para recibir atención.

Intervención de la Fiscalía de la Tercera Circunscripción Judicial

El procedimiento se desarrolló con conocimiento e intervención de la Fiscalía de la Tercera Circunscripción Judicial, que tomó intervención en las actuaciones relacionadas con el hecho.

La situación había sido comunicada inicialmente por una familiar, quien alertó sobre la ausencia del hombre y la presunta intención de atentar contra su vida. A partir de esa información, se activó la búsqueda y se coordinó la participación de efectivos policiales, organismos de asistencia, bomberos, baqueanos y grupos especiales.