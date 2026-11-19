Un hombre de 50 años fue aprehendido en un domicilio del barrio Alem, luego de un procedimiento realizado por efectivos de distintas dependencias de la Policía, en el marco de un hecho en el que habría efectuado disparos con un arma de fuego y amenazado de muerte a su propio hijo.

El operativo se concretó mediante la intervención conjunta de numerarios del Comando de Operaciones Preventivas (COP), quienes trabajaron con sus pares del Grupo de Intervención Rápida (GIR-Sur), del Cuerpo de Operaciones Especiales Motorizadas (COEM-Kappa) y de la Comisaría Décima.

De acuerdo con la información policial, el hombre fue aprehendido por el supuesto delito de abuso y tenencia de arma de fuego, luego de que se conociera que habría protagonizado un episodio que involucró la utilización de una pistola y amenazas dirigidas a un integrante de su propio grupo familiar.

La intervención de las distintas unidades permitió concretar la aprehensión en el domicilio y avanzar con el secuestro de los elementos que fueron encontrados en el lugar.

Habría efectuado disparos al aire

Según las circunstancias informadas, esta persona habría realizado disparos al aire utilizando una pistola Browning calibre 9 milímetros. Además, habría amenazado de muerte a su propio hijo.

El episodio motivó la intervención policial y el despliegue de los efectivos de las diferentes dependencias que participaron del procedimiento.

Durante la intervención, los policías encontraron la pistola Browning calibre 9 milímetros que habría sido utilizada para efectuar los disparos. De acuerdo con lo informado, el supuesto autor de los hechos no pudo acreditar la legítima propiedad y procedencia del arma, motivo por el cual los efectivos procedieron a su secuestro.

Junto con la pistola, también fueron incautados otros elementos encontrados en el inmueble, entre ellos armas blancas y cartuchos.

El detalle de los objetos secuestrados comprende:

Una (01) pistola Browning, calibre 9 mm.

Una (01) cuchilla tipo carnicero.

Un (01) sable.

Cartuchos.

El secuestro de estos elementos se concretó durante el procedimiento realizado por el personal policial, quedando a disposición de las autoridades judiciales intervinientes.

A disposición de la Fiscalía del Distrito Sur

Una vez finalizado el procedimiento en el domicilio del barrio Alem, el hombre de 50 años fue trasladado a la dependencia policial correspondiente.

Finalmente, quedó alojado en la seccional a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, organismo judicial que interviene en las actuaciones relacionadas con el hecho.

El procedimiento fue llevado adelante de manera conjunta por efectivos del Comando de Operaciones Preventivas, el Grupo de Intervención Rápida GIR-Sur, el Cuerpo de Operaciones Especiales Motorizadas COEM-Kappa y la Comisaría Décima.