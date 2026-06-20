Catamarca: un automóvil se incendió durante la madrugada en Chumbicha

Un automóvil sufrió importantes daños materiales tras incendiarse durante la madrugada en Chumbicha, en el departamento Capayán.

De acuerdo con la información oficial, alrededor de la 1:00 de este sábado, efectivos policiales y Bomberos Voluntarios de Chumbicha fueron alertados sobre un siniestro que se registraba en la localidad.

Por causas que aún son materia de investigación, el foco ígneo se habría originado en el motor de un automóvil Renault Clio, propiedad de un joven de 25 años de apellido Barrera.

Tras recibir el aviso, una dotación de bomberos acudió al lugar y logró sofocar las llamas, evitando que el fuego se propagara. Sin embargo, el vehículo sufrió importantes daños materiales.

A pesar de la magnitud del incendio, no se reportaron personas lesionadas.