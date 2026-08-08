Catamarca: un niño pidió ayuda a la Policía porque su padre golpeaba a su madre

Un niño de 10 años se presentó de manera espontánea en la base de la Seccional Octava para pedir auxilio ante una situación de violencia que, según manifestó, estaba ocurriendo en su hogar.

El menor alertó a los efectivos policiales porque su padre estaría golpeando a su madre, por lo que rápidamente una comisión se trasladó hasta un domicilio del barrio Los Ceibos, en el norte de la Capital.

Una vez en el lugar, los policías constataron la situación y procedieron a la aprehensión de un hombre de 40 años, señalado como el presunto autor del hecho.

Posteriormente, el hombre fue trasladado y alojado en la Comisaría Décima Tercera, dependencia correspondiente por jurisdicción, y quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte.

Las mujeres víctimas de violencia familiar y de género pueden comunicarse a la línea gratuita 144 o al 911. La llamada es anónima y está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.