La Policía de Catamarca activó un operativo de búsqueda para dar con el paradero de Nicolás Manuel Moreno, un adolescente de 15 años que fue visto por última vez en el departamento Valle Viejo.

Según la información difundida por la División Trata de Personas y el Departamento Investigaciones Judiciales, el joven fue visto por última vez el 19 de junio de 2026, alrededor de las 18:00, frente a la Escuela José Cubas, en Valle Viejo.

De acuerdo con la descripción oficial, Nicolás tiene contextura delgada, tez trigueña, mide aproximadamente 1,70 metros de altura y posee cabello corto de color negro.

Al momento de su desaparición vestía un pantalón jogging negro, una campera azul con detalles blancos en las mangas y la espalda, y zapatillas grises.

Catamarca: Buscan a un adolescente de 15 años desaparecido en Valle Viejo

Las autoridades solicitaron a cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero que se comunique de inmediato con el SAE-911 o con los números habilitados para la búsqueda: 383-400-8879 y 383-484-0990.

La investigación se encuentra a cargo de la División Trata de Personas, dependiente de la Policía de Catamarca, que continúa con las tareas para localizar al adolescente.