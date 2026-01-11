Catamarca: buscan intensamente a una joven de 18 años desaparecida

La Policía de Catamarca emitió un pedido urgente de colaboración para dar con el paradero de Rocío Araceli González, una joven de 18 años que se encuentra desaparecida desde el viernes 10 de enero en la ciudad Capital.

Según la información oficial difundida por el Departamento de Investigaciones Judiciales (D-5), Rocío fue vista por última vez alrededor de las 16.30 horas en la zona de avenida Ahumada y Barros, un sector de alto tránsito de la Capital catamarqueña. Desde ese momento, no se volvió a tener contacto con la joven, lo que motivó la inmediata activación del protocolo de búsqueda.

De acuerdo con los datos aportados por las autoridades, la adolescente presenta una contextura delgada, mide aproximadamente 1,70 metros de estatura, es trigueña, tiene ojos marrones y cabello largo de color oscuro, que habitualmente lleva recogido. Al momento de su desaparición, vestía un pantalón de jean azul y una remera roja con detalles, aunque no se descarta que pudiera haber cambiado de ropa.

Asimismo, se informó que Rocío llevaba consigo una mochila mediana de color violeta o lila, en la que transportaba varias pertenencias personales. En el parte oficial no se consignaron datos vinculados a su estado de salud, indicándose que no cuenta con diagnóstico médico informado hasta el momento.

La denuncia por la desaparición fue radicada y quedó bajo la órbita de la Unidad Judicial N° 5, que trabaja de manera coordinada con la División Trata de Personas y las distintas áreas operativas de la Policía de Catamarca. Las tareas de búsqueda incluyen relevamientos en la zona donde fue vista por última vez, entrevistas con posibles testigos y el análisis de registros que permitan reconstruir su recorrido.

Se remarca la importancia de la colaboración ciudadana en este tipo de casos, ya que cualquier dato, por mínimo que parezca, puede resultar clave para avanzar en la investigación y dar con la joven en el menor tiempo posible.

Las autoridades solicitaron que toda persona que pueda aportar información sobre el paradero de Rocío Araceli González se comunique de inmediato al 911 o a los teléfonos 3834-008879 (celular/WhatsApp) y 3834-378735 (línea fija). También se puede acudir a la dependencia policial o judicial más cercana.

El pedido de búsqueda fue difundido oficialmente a través de los canales institucionales de la Policía de Catamarca, con el objetivo de ampliar el alcance y lograr una rápida localización. Mientras tanto, familiares y allegados aguardan novedades y apelan a la solidaridad de la comunidad para lograr que Rocío regrese a su hogar sana y salva.