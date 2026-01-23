Catamarca: buscan intensamente a una mujer de 33 años

La Policía de la provincia de Catamarca activó la búsqueda para dar con el paradero de Micaela Yudith Ferreyra, una mujer de 33 años cuyo rastro se perdió el pasado 20 de enero, según consta en una denuncia presentada por su familia en las últimas horas.

De acuerdo con la información proporcionada, Micaela fue vista por última vez este martes próximo pasado alrededor de las 12 del mediodía en el barrio Loteo Parque Sur, ubicado en la zona sur de la ciudad capital. Desde entonces, no se tienen novedades sobre su ubicación, lo que motivó la activación del protocolo de búsqueda de personas.

Según los datos oficiales, la mujer presenta una contextura robusta, mide aproximadamente 1,60 metros, tiene tez morena, cabello largo de color negro y ojos oscuros. Al momento de su desaparición, vestía una remera de manga corta de color negro y un pantalón de jeans, también negro. No se informaron signos particulares visibles ni se brindaron detalles sobre su estado de salud.

La denuncia formal por desaparición fue radicada en la Unidad Judicial N°7, lo que dio intervención inmediata a distintas áreas especializadas de la fuerza. En el operativo participan la Sección Investigaciones y Registro de Personas Desaparecidas, el Departamento de Investigaciones Judiciales (D-5) y la División Trata de Personas, bajo la órbita del Ministerio de Seguridad provincial.

Desde la Policía indicaron que la investigación continúa en curso y que se están llevando adelante distintas tareas de relevamiento, entre ellas la recopilación de testimonios, el análisis de cámaras de seguridad y la verificación de posibles movimientos en la zona donde fue vista por última vez.

Las autoridades reiteraron el pedido de colaboración a la comunidad, destacando que cualquier información, por mínima que parezca, puede resultar clave para avanzar en la búsqueda. Quienes puedan aportar datos sobre el paradero de Micaela Yudith Ferreyra pueden comunicarse de manera inmediata y confidencial al 911, o a los teléfonos 3834-008879 (celular/WhatsApp) y 3834-378835 (línea fija).