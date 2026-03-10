Vuelco en Ruta Provincial 144: un automóvil cayó por un barranco en Belén

Un siniestro vial registrado durante la tarde de ayer generó preocupación en la zona del Barrio Las Granadillas, en la localidad de La Toma, sector de Pozo de Piedra, en el departamento Belén.

El hecho ocurrió sobre la Ruta Provincial 144, cuando un automóvil que circulaba por el sector subió a un barranco, lo que provocó el vuelco del vehículo y dejó como saldo a cuatro personas trasladadas al hospital.

El rodado involucrado fue un Renault 9, color azul, dominio RET505, que terminó volcado tras el incidente. Según los datos informados, el vehículo era conducido por Mercedes Alejandro Moreno, de 71 años, quien al momento del siniestro se desplazaba acompañado por Teresa de la Cruz Carabajal, de 54 años, y por dos menores de edad.

Los ocupantes del vehículo

El automóvil transportaba a cuatro personas, entre ellas dos adolescentes integrantes del mismo grupo familiar. Los ocupantes fueron identificados como:

Mercedes Alejandro Moreno (71) - conductor del vehículo.

Teresa de la Cruz Carabajal (54) - acompañante.

Sol Medina Moreno (15).

José Moreno (13).

De acuerdo con la información disponible, todos ellos tienen domicilio en la localidad de Las Barrancas. Tras el vuelco, las personas que viajaban en el automóvil recibieron asistencia y posteriormente fueron trasladadas al Hospital Belén para su evaluación médica.

Traslado al Hospital Belén

Luego del siniestro, los cuatro ocupantes del vehículo fueron derivados al Hospital Belén, donde el personal médico procedió a realizar los controles correspondientes. Según se informó, tres de los ocupantes quedaron internados en observación, aunque sin presentar lesiones de gravedad.

La decisión de mantener a los tres ocupantes internados responde a criterios médicos de observación preventiva, habituales en este tipo de siniestros, con el objetivo de monitorear la evolución de posibles lesiones derivadas del vuelco.