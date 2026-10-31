Catamarca: capturaron a motociclista que atropelló y abandonó a una mujer de 74 años

En la tarde de ayer, a las 19:00, efectivos motoristas del COEM-Kappa llevaron adelante un procedimiento en el barrio 920 Viviendas, donde aprehendieron a un hombre de apellido Piñero, de 40 años, por disposición de la Fiscalía de Instrucción N° 7.

El hombre fue trasladado posteriormente a la Comisaría Primera, dependencia que corresponde por jurisdicción, donde quedó alojado a disposición de la Justicia interviniente.

La medida judicial se produjo luego de un siniestro vial ocurrido horas antes, en el que habría estado involucrado el hombre aprehendido mientras circulaba en una motocicleta.

El siniestro ocurrió en Maipú y Mate de Luna

De acuerdo con la información del procedimiento, Piñero se desplazaba en una motocicleta Yamaha FZ de 160 cc. cuando, por causas que se investigan, habría embestido a María Estela Sosa, de 74 años.

El hecho tuvo lugar en la intersección de las calles Maipú y Mate de Luna, donde se produjo el impacto que terminó con la mujer lesionada.

Como consecuencia del siniestro, Sosa sufrió heridas que requirieron asistencia médica. La situación motivó la intervención de profesionales del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), quienes acudieron para brindarle atención y posteriormente dispusieron su traslado a un sanatorio privado.

Intervención policial y actuaciones judiciales

Tras el episodio, en el lugar trabajaron sumariantes de la Unidad Judicial N° 1, encargados de llevar adelante las actuaciones correspondientes para documentar lo sucedido y avanzar con las diligencias vinculadas al hecho.

Asimismo, colaboraron efectivos de la Seccional Décima, que participaron del procedimiento policial desplegado a raíz del siniestro.

Finalmente, una vez concretada la aprehensión, Piñero quedó alojado en la dependencia policial correspondiente, a disposición de la Justicia que interviene en la causa.

En tanto, la motocicleta Yamaha FZ de 160 cc. en la que circulaba el hombre quedó en calidad de secuestro, mientras continúan las actuaciones para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el hecho que tuvo como víctima a María Estela Sosa.